      понеделник, 22.12.25
          Антон Кутев: „Трети март“ не е свързан нито с президента, нито с Весела Лечева

          Снимка: БГНЕС
          Движение „Трети март“ и регистрираната около него партия нямат връзка нито с Румен Радев, нито с Весела Лечева. Това заяви Антон Кутев, бивш говорител на служебни кабинети, в ефира на предаването „Денят започва“ по БНТ.

          „На пръв поглед между движението и партията няма нищо общо. Има човек, който прави партия, но той няма общо с движението, което беше около Весела Лечева“,

          заяви Кутев.
          Той беше категоричен, че настоящата партийна формация не е инициатива на президента. Според него по-скоро се прави опит за използване на репутацията на държавния глава с цел политически дивиденти.

          Антон Кутев уточни още, че Весела Лечева е била свързана с президента единствено в ролята си на служебен министър, без да има участие в подобен политически проект.

          По отношение на използването на името „Трети март“ от други лица, Кутев посочи, че всичко сочи към политическа злоупотреба, а твърденията за „неформално лидерство“ определи като несъстоятелни.

          „Очевидно става дума за различни дейности. Човекът, който е регистрирал партията, се опитва да използва името политически, без реална връзка нито с президента, нито с Весела Лечева“,

          коментира той.
          По повод внушенията, че проектът напомня сценарии от миналото, Кутев заяви, че подобни действия целят разпиляване на вот и събиране на гласове „по грешка“ от избиратели, които биха подкрепили евентуален президентски проект.

          В заключение Антон Кутев коментира и обществените очаквания към Румен Радев, като подчерта, че ако президентът не стартира собствен политически проект, това може да му струва част от доверието и рейтинга, тъй като много хора го възприемат като „последна надежда“.

