Антон Кутев: „Трети март“ не е свързан нито с президента, нито с Весела Лечева

Движение „Трети март“ и регистрираната около него партия нямат връзка нито с Румен Радев, нито с Весела Лечева. Това заяви Антон Кутев, бивш говорител на служебни кабинети, в ефира на предаването „Денят започва“ по БНТ.
Той беше категоричен, че настоящата партийна формация не е инициатива на президента. Според него по-скоро се прави опит за използване на репутацията на държавния глава с цел политически дивиденти.
Антон Кутев уточни още, че Весела Лечева е била свързана с президента единствено в ролята си на служебен министър, без да има участие в подобен политически проект.
По отношение на използването на името „Трети март“ от други лица, Кутев посочи, че всичко сочи към политическа злоупотреба, а твърденията за „неформално лидерство“ определи като несъстоятелни.
По повод внушенията, че проектът напомня сценарии от миналото, Кутев заяви, че подобни действия целят разпиляване на вот и събиране на гласове „по грешка“ от избиратели, които биха подкрепили евентуален президентски проект.
В заключение Антон Кутев коментира и обществените очаквания към Румен Радев, като подчерта, че ако президентът не стартира собствен политически проект, това може да му струва част от доверието и рейтинга, тъй като много хора го възприемат като „последна надежда“.
