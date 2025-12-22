АПИ въвежда специална организация за празничния трафик

Интензивен трафик и минусови температури се очакват през следващите дни, което налага въвеждането на специална организация на движението, съобщават от АПИ.

На 23 и 30 декември ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по всички автомагистрали в страната в часовия диапазон от 12:00 до 20:00 часа.

Допълнително, на 23 и 24 декември ще бъде въведено реверсивно движение в посока „Кулата“, с цел облекчаване на трафика към границата.

От институциите отправят апел към шофьорите да тръгват на път с пълен резервоар, подготвени за зимни условия и с подходящи гуми. От МВР съобщават, че полицейското присъствие ще бъде засилено по всички натоварени пътни участъци в страната.