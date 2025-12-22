НА ЖИВО
          Без бюджет и с правителство в оставка: Депутатите са във ваканция до средата на януари

          От днес народните представители официално излязоха в парламентарна ваканция, която ще продължи до 10 януари. Следващото редовно пленарно заседание на Народното събрание е насрочено за 14 януари (сряда) от 9:00 часа.

          Страната посреща новата година без приет редовен държавен бюджет и с правителство в оставка. Очаква се Румен Радев да рестартира конституционната процедура за съставяне на ново правителство непосредствено след Нова година, както самият той обяви в публично изявление.

          НС излезе в близо едномесечна ваканция за празниците НС излезе в близо едномесечна ваканция за празниците

          Държавният глава трябва да връчи три последователни проучвателни мандата.
          При неуспех и на трите опита ще започнат консултации за избор на служебен министър-председател, след което президентът ще назначи служебно правителство.

          Служебният кабинет ще разполага със срок от два месеца, за да организира предсрочни парламентарни избори.

          По всички индикации вотът ще се проведе в края на март или в началото на април.

