      понеделник, 22.12.25
          Без пробив в преговорите за Украйна

          Снимка: Getty Images
          Пратениците на САЩ и Украйна публикуваха съвместно изявление в неделя, в което определят тридневните разговори, посветени на прекратяването на войната на Русия срещу Украйна, като „продуктивни и конструктивни“, без да съобщават за постигнат пробив.

          В изявлението, споделено от Рустем Умеров и Стив Уиткоф, се посочва, че украинската делегация е провела поредица от срещи с американски и европейски партньори, насочени към координация на позициите и стратегическия подход.

          Politico: Гаранциите за сигурност на Украйна са в ръцете на Путин, Европа е безсилна без САЩ Politico: Гаранциите за сигурност на Украйна са в ръцете на Путин, Европа е безсилна без САЩ

          В събота Уиткоф и съветникът на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър – се срещнаха със специалния пратеник на руския президент Владимир Путин, Кирил Дмитриев. В неделя разговорите продължиха с представители на Украйна и европейските държави, а впоследствие се проведе и отделна среща само с украинската делегация, ръководена от Умеров.

          В публикация в социалните мрежи Уиткоф определи дискусиите като конструктивни и фокусирани върху изработването на общ стратегически подход между Украйна, САЩ и Европа. Той обаче не коментира проведените разговори с руската страна.

          Към този момент няма информация за конкретен напредък или договорени стъпки към прекратяване на конфликта.

