Близките на починалия фотограф от Генерал Тошево оспорват решението на съда.

За справедливост призовават синът и дъщерята на фотографа от Генерал Тошево Динко Георгиев, който почина от раните си след спречкване при междусъседски скандал в средата на август. Според тях над баща им е бил нанесен тежък побой, а случилото се не може да бъде определено като причиняване на смърт по непредпазливост.

- Реклама -

След инцидента съдът остави в ареста един от участниците в свадата, срещу когото по-късно беше повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Преди дни обаче Окръжен съд – Добрич промени мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в подписка. Решението предизвика силно възмущение сред роднините на жертвата, които изпратиха и отворено писмо до медиите.

“Изключително съм разочарована, тъй като при счупен череп и много поражения по баща ми, това се счита за средна телесна повреда. Това е умишлено убийство и когато научихме, че пускат убиеца, който живее на метри от дома ни, бяхме много разочаровани”, обясни Драга Георгиева.

“Баща ми е два метра под земята. И тази Коледа аз и моето семейство ще празнуваме с купичка жито на гроба му, а в съседната къща ще има веселие. Изключително обезпокоителен е фактът, че когато пуснаха убиеца на баща ми, на 20 декември в Генерал Тошево имаше ново убийство на 67-годишен мъж при междусъседски конфликт. Къде е превенцията? Защото, пускайки на свобода един убиец, се получава така, че има чувство за безнаказаност. Не смятам, че е редно и трябва да се спазват законите”, коментира тя.

Синът на жертвата Ивайло Георгиев подчертава, че медицинските експертизи ясно сочат тежки травми.



“С отвореното писмо искаме да дадем един гласен апел към гражданското общество, към институциите, към съдебната власт, че така повече не може. Такива правни казуси като нашия са прецедент в съдебната практика. След аутопсията на трупа на баща ми, се установи, че той има черепно-мозъчна травма, контузия на главния мозък с мозъчно размекчаване, кръвоизлив по твърдата мозъчна обвивка, строшена лява слепоочна кост, счупване на тилна кост, кръв в мозъчните стомахчета, кръвонасядане на меките мозъчни обвивки, кръвонасядане на клепачите на лявото око, кръвонасядане на лявото рамо, кръвонасядане на лявата тазобедрена става”, каза той.

“Всичко това всичко се наблюдава като убийство по непредпазливост след извършена средна телесна повреда. За магистратите в Окръжен съд-Добрич това обвинение е просто средна телесна повреда. И ако има човек, който да възприема така ситуацията, това е прецедент. Ние сме възмутени до кожата на костите си”, допълни Георгиев.

От Окръжния съд в Добрич обясниха, че мярката за неотклонение е изменена, тъй като деянието е квалифицирано като извършено по непредпазливост, а при такива случаи задържането под стража не може да надвишава два месеца.

Близките на Динко Георгиев обаче остават категорични, че ще продължат да настояват за справедливост и за адекватно обвинение, като предупреждават, че подобни решения подкопават доверието в правосъдието и създават усещане за безнаказаност.