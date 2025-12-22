Близките на починалия фотограф от Генерал Тошево оспорват решението на съда.

За справедливост призовават синът и дъщерята на фотографа от Генерал Тошево Динко Георгиев, който почина от раните си след спречкване при междусъседски скандал в средата на август. Според тях над баща им е бил нанесен тежък побой, а случилото се не може да бъде определено като причиняване на смърт по непредпазливост.
След инцидента съдът остави в ареста един от участниците в свадата, срещу когото по-късно беше повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Преди дни обаче Окръжен съд – Добрич промени мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в подписка. Решението предизвика силно възмущение сред роднините на жертвата, които изпратиха и отворено писмо до медиите.
Синът на жертвата Ивайло Георгиев подчертава, че медицинските експертизи ясно сочат тежки травми.
От Окръжния съд в Добрич обясниха, че мярката за неотклонение е изменена, тъй като деянието е квалифицирано като извършено по непредпазливост, а при такива случаи задържането под стража не може да надвишава два месеца.
Близките на Динко Георгиев обаче остават категорични, че ще продължат да настояват за справедливост и за адекватно обвинение, като предупреждават, че подобни решения подкопават доверието в правосъдието и създават усещане за безнаказаност.
