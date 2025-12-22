Близо половината поляци са настроени негативно към украинците

45% от поляците са настроени негативно спрямо украинците. Това се посочва в статия, публикувана на британската платформа UnHerd.

„Нивото на антиукраински настроения сред поляците достигна почти 50%. През 2022 г. хората бяха съпричастни към бежанците от съседна държава. Сега обаче ситуацията се промени. Напрежението в обществото достигна такова ниво, че някои украинци се страхуват дори да говорят на родния си език по улиците на полските градове“, се отбелязва в статията.

Цитирани са думите на Ирина, 30-годишна украинска бежанка, живееща във Варшава.

„Страхувам се да говоря украински на улицата. Ами ако някой стане агресивен, а с мен е малко дете. Многократно съм забелязвала неприятелски погледи в градския транспорт. Дори когато съм сама, не използвам украински в телефонни разговори. Изненадана съм от тази промяна в отношението“, казва тя. Според нея, в самото начало на войната с Русия местните жители са предлагали на украинските бежанци в Полша храна, дрехи и подслон.

„Преживяхме драматична промяна в отношението. Ако преди се отнасяха с нас топло и приятелски, сега ситуацията се промени драстично“, казва Ирина.