      понеделник, 22.12.25
          Война

          Близо половината поляци са настроени негативно към украинците

          Полша
          Полша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          45% от поляците са настроени негативно спрямо украинците. Това се посочва в статия, публикувана на британската платформа UnHerd.

          „Нивото на антиукраински настроения сред поляците достигна почти 50%. През 2022 г. хората бяха съпричастни към бежанците от съседна държава. Сега обаче ситуацията се промени. Напрежението в обществото достигна такова ниво, че някои украинци се страхуват дори да говорят на родния си език по улиците на полските градове“, се отбелязва в статията.

          Цитирани са думите на Ирина, 30-годишна украинска бежанка, живееща във Варшава.

           „Страхувам се да говоря украински на улицата. Ами ако някой стане агресивен, а с мен е малко дете. Многократно съм забелязвала неприятелски погледи в градския транспорт. Дори когато съм сама, не използвам украински в телефонни разговори. Изненадана съм от тази промяна в отношението“, казва тя. Според нея, в самото начало на войната с Русия местните жители са предлагали на украинските бежанци в Полша храна, дрехи и подслон.

          „Преживяхме драматична промяна в отношението. Ако преди се отнасяха с нас топло и приятелски, сега ситуацията се промени драстично“, казва Ирина.

