      понеделник, 22.12.25
          Борисов настоява ГЕРБ да не участва в опити за прекратяване мандата на кмета на Варна

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лидерът на Бойко Борисов настоява и отново призовава представителите на ГЕРБ в ОИК – Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяване на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

          Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

          От партията припомнят, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ, след консултации с лидера Бойко Борисов, е взела единодушно решение да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна.

          „С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи. Не искаме ГЕРБ, името на партията и на нашия лидер да бъдат включвани в каквито и да било политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората“, допълват от партията.

