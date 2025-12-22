НА ЖИВО
          БВП на Русия е нараснал с 10% за последните три години

          Банката на Русия
          Банката на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия през последните три години ще бъде приблизително десет процента, обяви премиерът на страната Михаил Мишустин, цитиран от РИА Новости.

          „През последните три години очакваме ръст на брутния вътрешен продукт от почти десет процента“, заяви той на среща със заместник-премиерите.

          Мишустин отбеляза, че държавният дълг на Русия е един от най-ниските сред развитите страни. Той подчерта, че правителството е успяло да балансира бюджета, което му позволява да продължи да изпълнява национални проекти, да работи за постигане на целите за технологично развитие, да задоволява нуждите на въоръжените сили и да изпълнява социални задължения.

          Освен това властите ще продължат индексирането на пенсиите за работещите граждани, което беше възобновено през 2025 г. Ще бъдат създадени условия за раждане на повече деца.

