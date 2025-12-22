Непосредствено преди настъпването на празниците, стойността на потребителската кошница, включваща основни хранителни продукти, не търпи изменение спрямо изминалата седмица. Общата сума се задържа на ниво от 101 лева, сочат актуалните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

- Реклама -

В сегмента на плодовете и зеленчуците се регистрира понижение в цените на лука, зелето, тиквичките, бананите и портокалите. За сметка на това увеличение се наблюдава при краставиците, картофите и морковите.

При основните хранителни провизии поскъпване има при кашкавала, ориза, олиото и свинското месо. Продуктите, които бележат спад в цената си, са захарта, сиренето, маслото и киселото мляко.