      понеделник, 22.12.25
          Цените на храните: Потребителската кошница се задържа на 101 лева преди празниците

          Непосредствено преди настъпването на празниците, стойността на потребителската кошница, включваща основни хранителни продукти, не търпи изменение спрямо изминалата седмица. Общата сума се задържа на ниво от 101 лева, сочат актуалните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

          В сегмента на плодовете и зеленчуците се регистрира понижение в цените на лука, зелето, тиквичките, бананите и портокалите. За сметка на това увеличение се наблюдава при краставиците, картофите и морковите.

          КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през ноември с 0,8% КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през ноември с 0,8%

          При основните хранителни провизии поскъпване има при кашкавала, ориза, олиото и свинското месо. Продуктите, които бележат спад в цената си, са захарта, сиренето, маслото и киселото мляко.

          КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през ноември с 0,8% КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през ноември с 0,8%

