Четирима пияни се качиха в такси в Разград, шофьорът им извади пистолет и му съставиха акт

Пътници в таксиметров автомобил са предизвикали с арогантното си поведение водача да извади пистолет, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Разград. Инцидентът е станал снощи в района на автогарата в Разград.

В таксито са се качили 42-годишен мъж от село Гецово, 29-годишен мъж от село Осенец, 21-годишна жена от Осенец и 22-годишният ѝ брат. Клиентите били в нетрезво състояние и започнали спор с водача относно заплащането на таксиметровата услуга.

По време на конфликта 64-годишният шофьор извадил законно притежаван газ-сигнален пистолет „Есол“ и демонстративно го размахал.

Заради нарушаване на общоприетите норми за поведение на обществено място на водача е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ).

Говорителят на ОДМВР – Разград Илияна Георгиева заяви, че в тридневен срок актът трябва да бъде внесен в Районния съд, който ще разгледа случая и ще наложи наказание.

По думите ѝ, въпреки провокацията от страна на пияните клиенти, размахването на сигнален пистолет представлява нарушение на обществения ред.