      понеделник, 22.12.25
          ЦСКА и Сектор „Г“ се обединиха в подкрепа на Любо Пенев

          От днес до 9 януари ще бъде пусната лимитирана серия тениски на цена от 49.99 лева, като всички средства ще отидат за възстановяването на Ел Голеадор

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА и организираните привърженици на „червените“ от Сектор Г се обединяват в кампания в подкрепа на Любослав Пенев. Ел Голеадор се нуждае от средства за лечение на рак на бъбрека.

          От „армейците“ обявиха, че от днес до 9 януари ще бъде пусната лимитирана тениска в подкрепа на Пенев. Цялата събрана сума от продажбите ще бъде дарена за неговото лечение.

          „От 22 декември до 9 януари клубът и Трибуна Сектор Г се обединяваме в кампания в подкрепа на Любослав Пенев, който продължава да се нуждае от нашата помощ.
          В рамките на инициативата ще бъде пусната лимитирана тениска в подкрепа Любо Пенев, като цялата събрана сума от продажбите ще бъде дарена за неговото лечение.
          Тениската ще се продава в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12 и във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra’ Shop , на цена 49,99 лв. (25,55 Евро).
          Това не е просто тениска.
          Това е жест на подкрепа, солидарност и вяра.
          Когато сме заедно – сме по-силни!“, написаха от ЦСКА и Сектор Г. 

