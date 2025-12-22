НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          ЦСКА събра десетки легенди на коледен обяд

          Събитието се провере във Военния клуб в София

          Снимка: gol.bg
          Днес ЦСКА организира традиционния коледен обяд за ветераните на клуба във Военния клуб в столицата. На празничното събитие се събраха няколко поколения футболисти, треньори и деятели на “армейците”.

          Специален гост на събитието беше генерал-лейтенант Явор Матеев, военен представител във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС.

          В началото на празненството бе разрязана специална торта, изработена по повода, а генерал-лейтенант Явор Матеев произнесе поздравително слово към легендарните ни фигури.

          Сред славните ветерани, които присъстваха на събитието, бяха Георги Велинов, Пламен Марков, Стойчо Младенов, Радослав Здравков, Сашо Борисов, Методи Томанов, Петър Витанов, Бай Добри, Валентин Михов, Георги Илиев-Майкъла, Лъчезар Танев, Тодор Янчев, Емил Бучински, Емил Димитров, Галин Иванов, Милен Радуканов, Стоян Колев, Христо Марашлиев, Анатоли Нанков, Адалберт Зафиров, Мартин Зафиров, Константин Мирчев, Тодор Кючуков, Александър Йорданов, Антон Димитров и др. 

