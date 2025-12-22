Депутати сезираха КС за отказа от референдум за еврото

Конституционният съд образува дело, свързано с предложението за национален референдум за въвеждането на еврото. Производството е по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание.

Депутатите настояват съдът да се произнесе дали е противоконституционно решението на парламента да не приеме акт, с който да отхвърли предложението за провеждане на референдум. Става дума за допитването, инициирано от президента Румен Радев на 12 май 2025 г. с въпроса:

„Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута – еврото – през 2026 г.?“.

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.

В началото на месеца Народното събрание отхвърли предложението на държавния глава. Тогава 81 депутати гласуваха „за“, 135 – „против“, а трима се въздържаха.