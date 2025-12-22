НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Депутати сезираха КС за отказа от референдум за еврото

          0
          39
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Конституционният съд образува дело, свързано с предложението за национален референдум за въвеждането на еврото. Производството е по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание.

          - Реклама -

          Депутатите настояват съдът да се произнесе дали е противоконституционно решението на парламента да не приеме акт, с който да отхвърли предложението за провеждане на референдум. Става дума за допитването, инициирано от президента Румен Радев на 12 май 2025 г. с въпроса:

          Еврото в ръцете ни: започва продажбата на стартовите комплекти монети Еврото в ръцете ни: започва продажбата на стартовите комплекти монети

          „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута – еврото – през 2026 г.?“.

          Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.

          В началото на месеца Народното събрание отхвърли предложението на държавния глава. Тогава 81 депутати гласуваха „за“, 135 – „против“, а трима се въздържаха.

          Конституционният съд образува дело, свързано с предложението за национален референдум за въвеждането на еврото. Производството е по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание.

          - Реклама -

          Депутатите настояват съдът да се произнесе дали е противоконституционно решението на парламента да не приеме акт, с който да отхвърли предложението за провеждане на референдум. Става дума за допитването, инициирано от президента Румен Радев на 12 май 2025 г. с въпроса:

          Еврото в ръцете ни: започва продажбата на стартовите комплекти монети Еврото в ръцете ни: започва продажбата на стартовите комплекти монети

          „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута – еврото – през 2026 г.?“.

          Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.

          В началото на месеца Народното събрание отхвърли предложението на държавния глава. Тогава 81 депутати гласуваха „за“, 135 – „против“, а трима се въздържаха.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Стефка Костадинова с гневен коментар: Г-н Никой на Весела Лечева каза, че съм зачеркната

          Никола Павлов -
          Стефка Костадинова присъства на поклонението пред тленните останки на Боян Радев, който почина на 83-годишна възраст. Освен да отдаде последна почит на своя близък приятел,...
          Правосъдие

          Съдът остави в ареста обвиняемия за вандализъм на софийските гробища

          Дамяна Караджова -
          Софийски районен съд наложи мярка „задържане под стража“ на 29-годишен мъж
          Общество

          Почина Георги Йорданов – последният жив министър на Тодор Живков

          Владимир Висоцки -
          Днес стана ясно, че е починал Георги Йорданов Момчев, често наричан „последният мохикан“ от близкото обкръжение на Тодор Живков. Новината бе потвърдена от негови...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions