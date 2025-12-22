Дроновете на ВСУ при Купянск „ослепяха“, руската армия се възползва от това

В района на Купянск метеорологичните условия намаляват ефективността на дроновете, което руската армия се опитва да използва. Това заяви командирът на 429-и отделен полк на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ за безпилотни системи „Ахилес“ в ефира на Ранок.LIVE.

- Реклама -

„Трябва да се каже, че врагът е станал малко по-активен. Времето е мъгливо. В резултат на това дрон лети и мъглата замъглява камерата му. След това дронът лети малко по-високо и самата камера започва да се заледява. Така че дроновете така или иначе намаляват ефективността си“, казва той.

Според Федоренко Русия се възползва от тези възможности и е започнала да използва бронирана техника за проникване и пробив през бойните линии. Въпреки това, благодарение на инженерната подготовка и действията на ВСУ, пробиви не са постигнати.

Той отбеляза, че украинската армия държи левобережния плацдарм при Купянск, който руските войски са планирали да превземат още преди 1 ноември 2024 г.

Военният подчерта, че руската армия непрекъснато атакува понтоните над река Оскол, използвайки до 50 КАБа, ракети и дронове на ден. Украинските войски обаче продължават да възстановяват и държат понтоните под обстрел. Това им позволява да запазят контрол над левия бряг.

„Тоест, под постоянен обстрел, те възстановяват основната жизнена артерия, което ни позволява да се закрепим на левия бряг“, казва той.

Федоренко също съобщи, че в Купянск тече сложна операция по разчистване на града: украинските части, подкрепени от дронове, изтласкват руснаците от укрития, мазета и сгради.