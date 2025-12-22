Джей Ди Ванс: Има пробив в преговорите с Украйна и Русия

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви „пробив“ в мирните преговори за Украйна, но добави, че все още не може да каже със сигурност, че е възможно мирно решение. В интервю за UnHerd той разкри и основните проблемни въпроси в преговорите.

По думите му, той е получил актуализация от преговарящите и подчерта, че „пробивът е, че всички въпроси сега се обсъждат открито“.

„Това, което видяхме от украинците и руснаците през последните няколко седмици, е истинско разбиране за това какво не подлежи на договаряне и какво подлежи на договаряне“, заяви той.

Въпреки че заяви, че е постигнат напредък в преговорите, Ванс беше двусмислен, когато го попитаха за възможността за постигане на мир:

„Седейки тук днес, не бих казал със сигурност, че ще постигнем мирно решение. Мисля, че има голям шанс да го постигнем, и има голям шанс да не го постигнем“.

Ванс отбеляза, че руснаците искат териториален контрол над Донецка област, докато украинците разглеждат това като сериозен проблем със сигурността.

В същото време, казва той, украинските представители „частно признават, че вероятно в крайна сметка ще загубят Донецката област – но, знаете, в крайна сметка: това може да се случи след 12 месеца или може да се случи по-късно“.

Следователно, този въпрос за териториалната цесия е значителна пречка за преговорите, отбеляза Ванс.

По думите му, контролът над Запорожката атомна електроцентрала и статутът на украинците, живеещи в окупираните територии, както и възстановяването на Украйна, остават сред обсъжданите въпроси.

„Кой контролира [Запорожката] атомна електроцентрала? Може ли да се контролира съвместно? Трябва ли да се контролира от една или повече страни? Какво в крайна сметка ще се случи с етническите руснаци, които все още са в Украйна? Какво ще се случи с етническите украинци, които все още са в Русия? Украинците, които в момента са на [окупираната от Русия] територия, но искат да живеят в Украйна?“ – изброи Ванс.