Един убит при сблъсъци между кюрдски сили и правителството в Алепо

Един човек е бил убит при обстрел на кюрдски сили в сирийския град Алепо, след като в квартали с преобладаващо кюрдско население са избухнали сблъсъци между тях и правителствените сили. Двете страни си размениха обвинения за това кой е започнал насилието, предаде АФП.

„Цивилен беше убит при бомбардировка на Силите за демократична Сирия (SDF) с минохвъргачки и ракетни установки по редица квартали на Алепо“, съобщи държавната информационна агенция САНА, визирайки подкрепяните от САЩ и водени от кюрди Сирийски демократични сили. - Реклама -

По-рано сирийското външно министерство заяви, че кюрдски сили са атакували правителствен персонал на съвместни контролно-пропускателни пунктове в кварталите Шейх Максуд и Ашрафиех – райони в северната част на Алепо с преобладаващо кюрдско население.

Властите съобщиха още, че при сблъсъците са били ранени двама членове на правителствените сили, трима служители на гражданската защита и няколко цивилни.

От своя страна Сирийските демократични сили обвиниха „фракции, свързани с временното правителство“, че са извършили нападението.

SDF заяви, че двама служители на кюрдските сили за сигурност и петима цивилни са били ранени при „продължаваща атака“ срещу кварталите Шейх Максуд и Ашрафиех, при която са използвани „минохвъргачки и тежко въоръжение“.

През октомври Сирия обяви всеобхватно примирие с кюрдските сили след смъртоносни сблъсъци в същите райони, които нееднократно са били сцена на засилено напрежение.

Алепо се управлява от новите ислямистки власти на Сирия след свалянето на бившия лидер Башар Асад през декември миналата година.

Въпреки това кварталите Шейх Максуд и Ашрафиех остават под контрола на кюрдски формирования, свързани със Сирийските демократични сили, както и на вътрешните сили за сигурност Асайиш, въпреки че SDF официално обяви изтеглянето си през април в рамките на споразумение за разединяване, постигнато с правителството.