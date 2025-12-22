ЕС удължи санкциите срещу Русия с още половин година

Съветът на Европейския съюз удължи икономическите санкции срещу Русия с още шест месеца, до 31 юли 2026 г., поради продължаващите действия на страната за дестабилизиране на ситуацията в Украйна, пише УНИАН.

Според решението на Съвета, тези икономически мерки бяха въведени за първи път през 2014 г. и значително разширени през 2022 г. в отговор на непровокираната, несправедлива и незаконна военна агресия на Русия срещу Украйна.

По-конкретно, тези икономически санкции се състоят от широк спектър от секторни мерки, включително ограничения върху търговията, финансите, енергетиката, технологиите и стоките с двойна употреба, промишлеността, транспорта и луксозните стоки.

Тези санкции включват също забрана за внос или транспортиране на морски суров петрол или определени петролни продукти от Русия до страни от ЕС, изключване на няколко руски банки от платежната система SWIFT и спиране на лицензите за радиоразпръскване и лицензите на ЕС за няколко медийни компании, контролирани от Кремъл.

Освен това, допълнителните мерки позволяват на ЕС да противодейства на нарушенията на санкциите чрез заобикалянето им.

ЕС отбелязва, че докато незаконните действия на Русия продължават да нарушават основните правила на международното право, включително забраната за употреба на сила, всички мерки, прилагани от ЕС, ще останат в сила. ЕС е готов да предприеме и допълнителни мерки, ако е необходимо.