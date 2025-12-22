Евростат: България е сред страните с най-пренаселени жилища в ЕС

България е на трето място в Европейския съюз по дял на населението, живеещо в пренаселени жилища през 2024 г. Това показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес.

Според статистиката 33,8% от българите живеят в условия на пренаселеност. По този показател страната е изпреварена единствено от Румъния с 40,7% и Латвия с 39,3%. След България се нареждат Полша с 33,7% и Хърватия с 31,7%.

Средно за Европейския съюз през 2024 г. 16,9% от хората са живеели в пренаселени жилища, което представлява лек спад спрямо 18,1% през 2014 г.

На обратния полюс в класацията са Кипър, където едва 2,4% от населението живее в подобни условия, както и Малта с 4,4% и Нидерландия с 4,6%.

Данните подчертават сериозните различия в жилищните условия между отделните държави членки на ЕС и поставят България сред страните с най-остър проблем с пренаселеността.