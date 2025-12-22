Фатален сблъсък на круизни кораби отне живота на италианска туристка

Италианска туристка е загинала след сблъсък между два круизни кораба в района на шлюза край египетския град Есна на река Нил, южно от Луксор, съобщава онлайн изданието „Иджипт индипендънт“.

Инцидентът е станал, докато корабът „Опера“ е плавал от Асуан към Луксор, уточняват от египетската Обща администрация за речен транспорт. След преминаване през шлюза екипажът е бил изненадан от рязка маневра на кораба „Бо риваж“, движещ се в обратната посока. Маневрата е в нарушение на навигационните правила, според които предимство има корабът, който се движи по течението.

При сблъсъка са нанесени щети по носа на „Опера“ и по три каюти на „Бо риваж“. В резултат 47-годишна италианска туристка е получила тежки наранявания и е починала в интензивното отделение на специализираната болница Тайба.

Лицензът на капитана на „Бо риваж“ е бил отнет, а случаят е предаден на прокуратурата.