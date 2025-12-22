НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Фатален сблъсък на круизни кораби отне живота на италианска туристка

          0
          40
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Италианска туристка е загинала след сблъсък между два круизни кораба в района на шлюза край египетския град Есна на река Нил, южно от Луксор, съобщава онлайн изданието „Иджипт индипендънт“.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал, докато корабът „Опера“ е плавал от Асуан към Луксор, уточняват от египетската Обща администрация за речен транспорт. След преминаване през шлюза екипажът е бил изненадан от рязка маневра на кораба „Бо риваж“, движещ се в обратната посока. Маневрата е в нарушение на навигационните правила, според които предимство има корабът, който се движи по течението.

          При сблъсъка са нанесени щети по носа на „Опера“ и по три каюти на „Бо риваж“. В резултат 47-годишна италианска туристка е получила тежки наранявания и е починала в интензивното отделение на специализираната болница Тайба.

          Лицензът на капитана на „Бо риваж“ е бил отнет, а случаят е предаден на прокуратурата.

          Италианска туристка е загинала след сблъсък между два круизни кораба в района на шлюза край египетския град Есна на река Нил, южно от Луксор, съобщава онлайн изданието „Иджипт индипендънт“.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал, докато корабът „Опера“ е плавал от Асуан към Луксор, уточняват от египетската Обща администрация за речен транспорт. След преминаване през шлюза екипажът е бил изненадан от рязка маневра на кораба „Бо риваж“, движещ се в обратната посока. Маневрата е в нарушение на навигационните правила, според които предимство има корабът, който се движи по течението.

          При сблъсъка са нанесени щети по носа на „Опера“ и по три каюти на „Бо риваж“. В резултат 47-годишна италианска туристка е получила тежки наранявания и е починала в интензивното отделение на специализираната болница Тайба.

          Лицензът на капитана на „Бо риваж“ е бил отнет, а случаят е предаден на прокуратурата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Принцеса Даяна изненадващо изплува в архивите на Епстийн

          Георги Петров -
          Името на принцеса Даяна неочаквано се появи в архивите, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, след като ФБР откри рамкирана първа страница на вестник...
          Свят

          Тръмп назначи специален представител за Гренландия, Дания призова посланика на САЩ

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален представител за Гренландия. Той обоснова назначението, като посочи разбирането на...
          Политика

          Президентът на САЩ посочи губернатора на Луизиана за специален пратеник в Гренландия

          Дамяна Караджова -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че възнамерява да назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален пратеник в Гренландия.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions