      понеделник, 22.12.25
          Фидан: Сирийските демократични сили не показват воля за интеграция с Дамаск

          Сирийските демократични сили (СДС) демонстрират слаба готовност за интеграция с правителството в Дамаск, а част от дейностите им се координират с Израел. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от държавната Анадолска агенция.

          Фидан изрази позицията си по време на пресконференция в Дамаск със сирийския си колега Асаад Хасан ал-Шайбани, след срещи с преходното ръководство на Сирия. Той подчерта, че в рамките на преговорите с администрацията в Дамаск не се отчита реален напредък, като заяви, че координацията между СДС и Израел възпрепятства процеса.

          Ал-Шайбани подкрепи оценката на турския външен министър и заяви, че от страна на СДС липсва ясна политическа воля за интеграция. Той допълни, че новите власти в Сирия ще засилят фокуса си върху североизточния регион Джазира, като подчерта, че сирийската държава ще присъства там.

          Регионът Джазира в североизточна Сирия е историческо ядро на сирийските кюрди – най-голямото етническо малцинство в страната.

          Фидан пристигна в Дамаск заедно с министъра на отбраната Яшар Гюлер и ръководителя на Националната разузнавателна организация Ибрахим Калън. Тримата проведоха срещи с преходния президент на Сирия Ахмед ал-Шараа.

          СДС контролират значителни територии в богатия на петрол североизток на Сирия и са доминирани от Отряди за народна защита – въоръженото крило на Кюрдската партия Демократичен съюз. Анкара определя YPG като продължение на забранената Кюрдска работническа партия и прилага същата квалификация към СДС.

          ПКК води въоръжена борба срещу турската държава от десетилетия и е обявена за терористична организация от Турция.

