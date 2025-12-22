Франция започва строителството на нов атомен самолетоносач. Той ще бъде най-големият военен кораб в Европа, пише BILD.

- Реклама -

„Във времена на агресори, трябва да сме силни, за да се страхуват от нас. Реших да оборудвам Франция с нов самолетоносач“, цитираха френските медии президента Еманюел Макрон.

Атомният кораб, дълъг 310 метра и широк 85 метра, ще побере 30 бойни самолета и 2000 членове на екипажа. Строителството ще струва до 10 милиарда евро. Планирано е корабът да бъде въведен в експлоатация през 2038 г., обяви министърът на отбраната Катрин Вотрен през X.

В момента Франция разполага само с един атомен самолетоносач – „Шарл дьо Гол“, построен през 2001 г. Той е почти наполовина по-малък от проектирания нов кораб. Освен Франция, само САЩ имат атомни самолетоносачи.