      понеделник, 22.12.25
          Война

          Франция започва строителството на нов атомен самолетоносач

          Атомен самолетоносач
          Атомен самолетоносач
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Франция започва строителството на нов атомен самолетоносач. Той ще бъде най-големият военен кораб в Европа, пише BILD.

          „Във времена на агресори, трябва да сме силни, за да се страхуват от нас. Реших да оборудвам Франция с нов самолетоносач“, цитираха френските медии президента Еманюел Макрон.

          Атомният кораб, дълъг 310 метра и широк 85 метра, ще побере 30 бойни самолета и 2000 членове на екипажа. Строителството ще струва до 10 милиарда евро. Планирано е корабът да бъде въведен в експлоатация през 2038 г., обяви министърът на отбраната Катрин Вотрен през X.

          В момента Франция разполага само с един атомен самолетоносач – „Шарл дьо Гол“, построен през 2001 г. Той е почти наполовина по-малък от проектирания нов кораб. Освен Франция, само САЩ имат атомни самолетоносачи.

