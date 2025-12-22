НА ЖИВО
          „Фронт за лева" с акция: Тук не е Киев! (ВИДЕО)

          Снимка: Фейсбук/Недялко Недялков
          Младежи от гражданската организация „Фронт за лева“ разпънаха транспарант с надпис „Тук не е Киев“ пред сградата на Столичната община.

          Кадри от акцията публикува в социалните мрежи журналистът Недялко Недялков.

          Той беше категоричен, че през 2026 г. движението ще свали украинското знаме от сградата на общината.

