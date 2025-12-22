„Фронт за лева“ с акция: Тук не е Киев! (ВИДЕО)

Младежи от гражданската организация „Фронт за лева“ разпънаха транспарант с надпис „Тук не е Киев“ пред сградата на Столичната община.
Кадри от акцията публикува в социалните мрежи журналистът Недялко Недялков.
Той беше категоричен, че през 2026 г. движението ще свали украинското знаме от сградата на общината.
