      понеделник, 22.12.25
          Георги Илиев: Освен за Купата, ЦСКА не може да се бори за друго през тази година

          "Левски играе най-добрият футбол, а при Лудогорец има отстъпление" - добави бившият изпълнителен директор на "червените"

          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бившият ръководител в ЦСКА – Георги Илиев – Майкъла, се изказа ласкаво във връзка със свършената работа в клуба през последните месеци. Той похвали новия изпълнителен директор Вангел Вангелов и треньора Христо Янев преди коледния банкет на „червените“ във Военния клуб.

          „Една хубава година за базата ни, това е най-добрата година за ЦСКА от това, което се очаква да направим до две години. Във футбола горе-долу се съживихме след идването на Христо Янев. Когато си направим дома, тогава можем да имаме претенции и мечти за шампион. В ЦСКА всичко освен шампион е загуба. Не станеш ли шампион, всеки треньор знае, че до 3 дни трябва да си подадеш оставката.

          Съживихме се, по едно време се борехме със Септември за предпоследно и последно място. С идването на Вангел се промениха нещата доста по-професионално. Освен за Купата, за друго не можем сега тази година да се борим. Левски играе най-добрият футбол, при Лудогорец има отстъпление. ЦСКА 1948 взе интересни футболисти, Емил Костадинов си върши добре работата. Новият полусезон ще е интересен, Черно море играе прекрасно с Илиан Илиев, Локо Пловдив също се съживи. Очаквам конкуренция и добро представяне на ЦСКА“, сподели Майкъла

