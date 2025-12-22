Голямото преселение: 100 000 автомобила напускат София за празниците

Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите коледни празници, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Най-интензивен трафик се очаква по основните автомагистрали: приблизително 35 000 автомобила по АМ „Тракия“, около 20 000 по „Хемус“, 20 000 по „Струма“ и близо 10 000 по магистрала „Европа“. От АПИ апелират водачите да шофират внимателно, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.

Във връзка с празничния трафик ще бъдат въведени и ограничения за движение на камиони над 12 тона, напускащи София. На 23 декември между 14:00 и 20:00 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по магистралите „Тракия“ и „Струма“ по цялата им дължина, както и по „Хемус“ в участъка от София до пътен възел „Дерманци“. Същата мярка ще се прилага и на 30 декември в същия часови диапазон за превозните средства, излизащи от столицата.

В последния почивен ден – 4 януари 2026 г., ограничението за МПС над 12 тона ще важи от 12:00 до 20:00 ч. и ще бъде в посока към София. Забраните не се отнасят за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

Предвидени са и изключения за камиони, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, както и за специализирани екарисажни автомобили. Частични изключения ще важат и за определени участъци от АМ „Тракия“.

В област Благоевград на 23 и 24 декември между 10:00 и 20:00 ч. ще бъде въведено реверсивно движение в участък от път I-1/E-79 София – Кулата, при връзката с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Движението ще бъде организирано с две ленти в посока Кулата и една към София с цел улесняване на пътуващите.

От АПИ напомнят, че при необходимост и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани допълнителни промени в организацията на движението, както и че шофьорите могат да използват алтернативни маршрути по републиканската пътна мрежа, спазвайки постоянната организация на движение.