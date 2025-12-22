НА ЖИВО
      понеделник, 22.12.25
          Начало България Общество

          Голямото преселение: 100 000 автомобила напускат София за празниците

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите коледни празници, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          Най-интензивен трафик се очаква по основните автомагистрали: приблизително 35 000 автомобила по АМ „Тракия“, около 20 000 по „Хемус“, 20 000 по „Струма“ и близо 10 000 по магистрала „Европа“. От АПИ апелират водачите да шофират внимателно, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.

          Във връзка с празничния трафик ще бъдат въведени и ограничения за движение на камиони над 12 тона, напускащи София. На 23 декември между 14:00 и 20:00 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по магистралите „Тракия“ и „Струма“ по цялата им дължина, както и по „Хемус“ в участъка от София до пътен възел „Дерманци“. Същата мярка ще се прилага и на 30 декември в същия часови диапазон за превозните средства, излизащи от столицата.

          АПИ въвежда специална организация за празничния трафик АПИ въвежда специална организация за празничния трафик

          В последния почивен ден – 4 януари 2026 г., ограничението за МПС над 12 тона ще важи от 12:00 до 20:00 ч. и ще бъде в посока към София. Забраните не се отнасят за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

          Предвидени са и изключения за камиони, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, както и за специализирани екарисажни автомобили. Частични изключения ще важат и за определени участъци от АМ „Тракия“.

          В област Благоевград на 23 и 24 декември между 10:00 и 20:00 ч. ще бъде въведено реверсивно движение в участък от път I-1/E-79 София – Кулата, при връзката с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Движението ще бъде организирано с две ленти в посока Кулата и една към София с цел улесняване на пътуващите.

          От АПИ напомнят, че при необходимост и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани допълнителни промени в организацията на движението, както и че шофьорите могат да използват алтернативни маршрути по републиканската пътна мрежа, спазвайки постоянната организация на движение.

