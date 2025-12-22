НА ЖИВО
          Гранд от Рио де Жанейро се прицели в ас на Левски

          Три френски тима също следят ситуацията с левия бек

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Сериозна битка се очертава за левия бек Левски Майкон. Вече се заговори за интерес на испанските Бетис и Алавес, но те вече имат конкуренция от бразилски грандове и тимове от френската Лига 1.

          Порталът „Mercadodabola”, специализиран за трансфери в Бразилия, информира, че местни грандове имат интерес към 25-годишния футболист. Счита се, че един от тях е Флуминензе. Клубът от Рио де Жанейро завърши на пето място в шампионата и си спечели класиране за основната фаза на Копа Либертадорес.

          Френският интерес не се изчерпва само с Нант, чиято оферта през лятото беше отхвърлена от Наско Сираков. „Канарчетата“ (в момента на предпоследното място) продължават да следят изявите на Майкон. Същото се отнася за последния Метц, както и за още един тим от Лига 1. Става дума за отбор, който се намира в средната част на класирането.

