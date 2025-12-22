Граничната полиция отбелязва 138 години от създаването си

Главна дирекция „Гранична полиция“ чества днес своя професионален празник, като отбелязва 138 години от създаването на службата. Годишнината е свързана с приемането на първия Закон за пограничната стража, обнародван в „Държавен вестник“ на 22 декември 1887 г., с който охраната на държавната граница е възложена на Министерството на вътрешните работи.

Тържествата започнаха в 10:00 часа с полагане на венци пред Паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицаи, в градинката на църквата „Св. Седмочисленици“ в София. На церемонията присъства и премиерът в оставка Росен Желязков.

Денят е обявен за професионален празник на граничната полиция с решение от 24 декември 1992 г. и се отбелязва с различни инициативи и събития в цялата страна. В рамките на тържествената програма ще бъдат наградени и служители за постигнати професионални успехи през изминалата година, съобщават от МВР.

От Главна дирекция „Гранична полиция“ отчетоха и значителни резултати в борбата с незаконната миграция. По данни на дирекцията, през тази година е регистрирано около 70% намаление на миграционния натиск от граждани на държави от Азия и Африка в сравнение с предходната година. От началото на 2025 г. са проведени 18 специализирани полицейски операции за противодействие на незаконната миграция, което е довело до сериозно ограничаване на трафика на мигранти и задържането на повече от 60 души.