Илиян Филипов: Ботев Пловдив няма да бъде използван за някаква политическа цел

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив излезе с лична позиция във Фейсбук, отнесена до общинските съветници на Пловдив, част от политическа партия „Продължаваме промяната“.
Той се оплака, че от ПП са разпратили сигнал до медиите, който е поставил под съмнение законността на коледния базар на Ботев на „Колежа“. Собственикът на „жълто-черните“ е категоричен, че няма да позволи клубът да бъде използван за политически цели.
Ето какво написа Филипов:
„ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ
Тази сутрин, в навечерието на коледните празници, с изумление установих, че група общински съветници от Пловдив отново са решили да използват името и авторитета на ПФК Ботев Пловдив за своето жалко политическо позициониране.
Групата на ПП е разпратила медиен сигнал, с който цинично поставя под съмнение „законността“ на една благородна инициатива, създадена и реализирана от клуба -за децата на Пловдив.
Казвам го ясно и без заобикалки:
Няма да ви позволя да използвате името на ПФК Ботев Пловдив за вашия политически PR.
Вие говорите за законност?
Вие – общинските съветници, които взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70 часа „работа“ на година, плащани от джоба на пловдивчани?
Стадион „Христо Ботев“ е отдаден под наем на ПФК Ботев Пловдив заедно с прилежащите площи, включително въпросния паркинг.
И сега какво -искате да събирате втори път такси от същия терен?
Да прибирате пари от сергии и атракциони, за да ги „разпределяте“ после по партийни каси и схеми?
Това не е загриженост за законност.
Това е алчност, лицемерие и долна политическа спекулация.
Най-отвратителното е, че го правите в дни, в които коледният дух би трябвало да означава добрина, съпричастност и грижа за децата, а не чиновнически тормоз и партийни внушения.
На 19.12 – „Жълто-черната Коледа“ ПФК Ботев Пловдив раздаде хиляди подаръци напълно безвъзмездно на децата на този град.
Без общинска помощ.
Без субсидии.
Без скрити интереси.
А вие отново говорите за такси, разрешителни и „законност“, докато системно бездействате по истинските проблеми на Пловдив.
Затова ви заявявам пределно ясно:
Няма да ви позволя да използвате клуба ни за политически цели.
Ботев не е инструмент.
Ботев не е разменна монета.
Ботев е кауза.
И ако наистина ви е грижа за града – започнете да работите за него, вместо да паразитирате върху името на един вековен клуб.“