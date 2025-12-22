НА ЖИВО
          Футбол

          Илиян Филипов: Ботев Пловдив няма да бъде използван за някаква политическа цел

          Финансовият благодетел се оплака, че от партия Продължаваме Промяната са разпратили сигнал до медиите, който е поставил под съмнение законността на коледния базар на "канарчетата" на "Колежа"

          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Финансовият благодетел на Ботев Пловдив излезе с лична позиция във Фейсбук, отнесена до общинските съветници на Пловдив, част от политическа партия „Продължаваме промяната“.

          Той се оплака, че от ПП са разпратили сигнал до медиите, който е поставил под съмнение законността на коледния базар на Ботев на „Колежа“. Собственикът на „жълто-черните“ е категоричен, че няма да позволи клубът да бъде използван за политически цели.

          Ето какво написа Филипов:

          „ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ

          Тази сутрин, в навечерието на коледните празници, с изумление установих, че група общински съветници от Пловдив отново са решили да използват името и авторитета на ПФК Ботев Пловдив за своето жалко политическо позициониране.

          Групата на ПП е разпратила медиен сигнал, с който цинично поставя под съмнение „законността“ на една благородна инициатива, създадена и реализирана от клуба -за децата на Пловдив.

          Казвам го ясно и без заобикалки:

          Няма да ви позволя да използвате името на ПФК Ботев Пловдив за вашия политически PR.

          Вие говорите за законност?

          Вие – общинските съветници, които взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70 часа „работа“ на година, плащани от джоба на пловдивчани?

          Стадион „Христо Ботев“ е отдаден под наем на ПФК Ботев Пловдив заедно с прилежащите площи, включително въпросния паркинг.

          И сега какво -искате да събирате втори път такси от същия терен?

          Да прибирате пари от сергии и атракциони, за да ги „разпределяте“ после по партийни каси и схеми?

          Това не е загриженост за законност.

          Това е алчност, лицемерие и долна политическа спекулация.

          Най-отвратителното е, че го правите в дни, в които коледният дух би трябвало да означава добрина, съпричастност и грижа за децата, а не чиновнически тормоз и партийни внушения.

          На 19.12 – „Жълто-черната Коледа“ ПФК Ботев Пловдив раздаде хиляди подаръци напълно безвъзмездно на децата на този град.

          Без общинска помощ.

          Без субсидии.

          Без скрити интереси.

          А вие отново говорите за такси, разрешителни и „законност“, докато системно бездействате по истинските проблеми на Пловдив.

          Затова ви заявявам пределно ясно:

          Няма да ви позволя да използвате клуба ни за политически цели.

          Ботев не е инструмент.

          Ботев не е разменна монета.

          Ботев е кауза.

          И ако наистина ви е грижа за града – започнете да работите за него, вместо да паразитирате върху името на един вековен клуб.“

