      понеделник, 22.12.25
          Начало България Общество

          Истинска зима за празниците : Снежна Коледа и ледена Нова година

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Коледната седмица започва с два дни облачно и мъгливо време без валежи. В сутрешните часове ще има условия за понижена видимост. В понеделник следобед облаците ще се разкъсат в Югозападна България, а във вторник – и в Дунавската равнина. Дневните температури и в двата дни ще се задържат между 5 и 10 градуса.

          На Бъдни вечер започват валежи – в равнинните части от дъжд, а в планините на Западна и на места в Централна България – от сняг. С нахлуването на по-студен въздух вечерта, през нощта и на Коледа, валежите в западните и централните райони постепенно ще преминават в сняг. На 26 декември валежите ще се ограничават от север на юг, като ще останат главно в планините и с тенденция да спират.

          Предварителните прогнози на някои метеорологични модели сочат възможна снежна покривка от 5 до 10 сантиметра в равнините, до около 20 сантиметра в предпланинските райони и до 50 сантиметра във високите части на Рило-Родопския масив.

          На Коледа ще духа силен вятър от изток-североизток. Температурите ще се понижат и в следобедните часове ще са в типичния зимен диапазон – между 0 и 5 градуса в Северна и Западна България и до 8–9 градуса в останалите райони.

          След снеговалежите, около Стефановден – 27 декември, времето ще остане зимно. Облачността ще бъде динамична с разкъсвания, сутрешните температури ще падат до минус 7 – минус 8 градуса, а дневните ще се движат между 0 и 5 градуса.

          В дните около Нова година вероятността за значителни валежи е малка. Очаква се преминаване на студен фронт с локални превалявания от сняг. По-сериозна валежна обстановка е възможна в началото на следващата година – в периода между 2 и 5 януари.

          2026 година ще бъде посрещната с усещане за истинска зима – с минимални температури между минус 5 и минус 10 градуса и дневни стойности около нулата.

