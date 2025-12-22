НА ЖИВО
          Историческо: И среброто, и златото достигнаха рекордни стойности

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Цената на златото за първи път премина психологическата граница от 4400 долара за тройунция, подкрепена от нарастващите очаквания за по-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ, силното търсене на активи убежища и отслабването на щатския долар, предава Reuters.

          Спот цената на златото се повиши с 1,81% до 4418,77 долара за тройунция към 09:00 часа българско време, след като по-рано през деня премина нивото от 4400 долара.

          Среброто също отчете силен ръст. Спот цената му нарасна с 3,4%, достигайки ново историческо високо равнище от 69,44 долара за тройунция, а към 09:00 часа се понижи леко до 69,07 долара.

          „Тъй като декември традиционно е силен месец за златото и среброто, сезонният фактор работи в тяхна полза“, коментира старши пазарният анализатор на StoneX Мат Симпсън.„След като златото вече е поскъпнало с около 4% през месеца, с наближаването на края на годината инвеститорите могат да бъдат по-предпазливи заради по-ниските обеми и риска от реализиране на печалби“, добави той.

          Рекордна 2025 година за благородните метали

          От началото на годината златото е поскъпнало с около 67%, като последователно премина границите от 3000 и 4000 долара за тройунция и е напът да отчете най-силното си годишно представяне от 1979 г. насам.
          Среброто отчита още по-впечатляващ ръст – около 138% от началото на годината, подкрепено от силни инвестиционни потоци и ограничения в предлагането.

          Според техническия анализатор на Ройтерс Уан Тао, златото може да продължи покачването си до около 4427 долара за тройунция, след като е пробило ключовото ниво на съпротива при 4375 долара.

          Лихви, долар и геополитика

          Като традиционен актив убежище, златото намира подкрепа и в засилените геополитически и търговски напрежения, устойчивите покупки от централните банки и очакванията за по-ниски лихвени проценти. По-слабият щатски долар допълнително прави метала по-достъпен за купувачите извън САЩ.

          Пазарите в момента залагат на две понижения на лихвените проценти в САЩ през 2026 г., въпреки по-предпазливите сигнали от Federal Reserve. Активи без доходност, като златото, традиционно печелят в среда на по-ниски лихви.

          Ръст и при останалите метали

          Покачването обхвана и останалите благородни метали:

          • Платина: +4,3% до 2057,15 долара за тройунция – най-високо ниво от над 17 години
          • Паладий: +4,2% до 1786,45 долара за тройунция – най-висока цена от близо три години

