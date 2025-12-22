Историческо: И среброто, и златото достигнаха рекордни стойности

Цената на златото за първи път премина психологическата граница от 4400 долара за тройунция, подкрепена от нарастващите очаквания за по-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ, силното търсене на активи убежища и отслабването на щатския долар, предава Reuters.

- Реклама -

Спот цената на златото се повиши с 1,81% до 4418,77 долара за тройунция към 09:00 часа българско време, след като по-рано през деня премина нивото от 4400 долара.

Среброто също отчете силен ръст. Спот цената му нарасна с 3,4%, достигайки ново историческо високо равнище от 69,44 долара за тройунция, а към 09:00 часа се понижи леко до 69,07 долара.

„Тъй като декември традиционно е силен месец за златото и среброто, сезонният фактор работи в тяхна полза“, коментира старши пазарният анализатор на StoneX Мат Симпсън.„След като златото вече е поскъпнало с около 4% през месеца, с наближаването на края на годината инвеститорите могат да бъдат по-предпазливи заради по-ниските обеми и риска от реализиране на печалби“, добави той.

Рекордна 2025 година за благородните метали

От началото на годината златото е поскъпнало с около 67%, като последователно премина границите от 3000 и 4000 долара за тройунция и е напът да отчете най-силното си годишно представяне от 1979 г. насам.

Среброто отчита още по-впечатляващ ръст – около 138% от началото на годината, подкрепено от силни инвестиционни потоци и ограничения в предлагането.

Според техническия анализатор на Ройтерс Уан Тао, златото може да продължи покачването си до около 4427 долара за тройунция, след като е пробило ключовото ниво на съпротива при 4375 долара.

Лихви, долар и геополитика

Като традиционен актив убежище, златото намира подкрепа и в засилените геополитически и търговски напрежения, устойчивите покупки от централните банки и очакванията за по-ниски лихвени проценти. По-слабият щатски долар допълнително прави метала по-достъпен за купувачите извън САЩ.

Пазарите в момента залагат на две понижения на лихвените проценти в САЩ през 2026 г., въпреки по-предпазливите сигнали от Federal Reserve. Активи без доходност, като златото, традиционно печелят в среда на по-ниски лихви.

Ръст и при останалите метали

Покачването обхвана и останалите благородни метали: