ISW: Русия не готви голямо настъпление в Сумска област

Руската армия не е създала условия за започване на нова офанзива през международната граница в Северна Украйна в Сумска област или района на Харков и в момента няма доказателства, че руските войски се подготвят или са способни да проведат значителна офанзива в този сектор на фронта, според анализатори от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

„ISW не е открила доказателства, че руските сили са извършили мащабно предислоциране на сили в зоната на отговорност на групировка войски „Север“ или близо до северната международна граница на Украйна, което би могло да подпомогне целенасочена офанзивна операция“, отбелязват анализаторите.

Офанзивните тактики се различават. ISW обаче посочва важен аспект на руската тактика в тази посока: руските сили не са подготвили бойното поле за голяма сухопътна офанзива, както направиха в секторите Покровск и Гуляйполе.

По-специално, руската армия не е провела продължителна кампания от въздушни удари с безпилотни летателни апарати. Както обясняват анализаторите, подобни атаки с дронове са част от нова руска кампания, насочена към създаване на условия за засилване на сухопътните операции чрез отслабване на украинската логистика и отбрана преди подобни сухопътни операции:

„Липсата на подобна подготовка на бойното поле в Сумска и Харковска области е забележителна, тъй като подобни операции по оформяне на бойното поле са се превърнали в стандартен руски оперативен шаблон за провеждане на сухопътни операции“.

ISW отбелязва, че през следващите дни и седмици руските сили може да се стремят да проведат допълнителни трансгранични атаки, за да повлияят на текущите мирни преговори, като представят северния фронт като разпадащ се. Засега обаче е ясно, че основната цел на тези тактически атаки е постигането на информационен ефект, а не завземането на територия като част от по-широка офанзива.

В същото време, ако руските сили започнат координирана кампания за въздушни удари, насочена към тактическия и оперативен тил на Украйна, или ако преразположат или изпратят нови сили в зоната на отговорност на групировка войски „Север“, това би сигнализирало за намерението на Русия да проведе нова сухопътна офанзивна операция в Северна Украйна, отбелязва ISW.

„Подобно преразпределение вероятно ще изисква руското командване да намали приоритетите на южния и източния фронт“.