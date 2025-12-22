Израел, Кипър и Гърция задълбочават стратегическото си партньорство

Лидерите на Израел, Кипър и Гърция очертаха тази вечер в Йерусалим ключовите направления на задълбочаващото се тристранно партньорство. Акцент беше поставен върху разширяването на Авраамическите споразумения, засиленото сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, енергийните връзки между Европа и Близкия изток, както и върху общия ангажимент за регионална стабилност, мир и хуманитарна подкрепа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, кипърският президент Никос Христодулидис и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис направиха съвместно изявление след тристранната среща, съобщи Arutz Sheva.

„Пред нас се открива голяма възможност, но и сериозни предизвикателства“, заяви Нетаняху.

„Потвърдихме ангажимента си за разширяване на Авраамическите споразумения и изразихме подкрепа за суверенитета на Ливан в едно бъдеще, в което легитимните институции ще упражняват военната власт, а не терористични милиции.“

Той подчерта и значението на задълбоченото сътрудничество в сферата на сигурността:

„Днес се договорихме да задълбочим нашето сътрудничество в областта на отбраната. Заедно защитаваме не само собствените си граници, но и ключови морски маршрути, които поддържат световната икономика.“

„По същество ние водим битка между държави, които искат да овладеят бъдещето, и сили, които искат да ни върнат в миналото. Ние сме три истински демокрации, които ще донесат просперитет, стабилност и мир чрез сила“, добави израелският премиер.

Президентът Никос Христодулидис започна изявлението си с пожелание към еврейските общности по света по повод последния ден на Ханука, като отбеляза, че празникът е бил помрачен от антисемитско нападение в Австралия.

„Потвърдихме стратегическото си сътрудничество, основано на споделени ценности и цели. Тристранният формат е узрял и се е задълбочил в широк спектър от сектори“, заяви той.

Христодулидис обяви и възстановяването на тристранния секретариат в Кипър, който ще осигури регионална рамка за международни работни групи и експертни формати.

Той подчерта още непоколебимия ангажимент към двадесетточковия план на текущия президент на Америка Доналд Тръмп и Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, както и подкрепата за възстановяването и хуманитарната помощ, при пълно зачитане на нуждите на Израел от сигурност.

Сред ключовите договорености бяха откроени енергийните проекти, свързващи Европа с Близкия изток, както и общата сигурност на гражданската и военната инфраструктура. Лидерите приветстваха и създаването на тристранна дирекция за морска киберсигурност, която ще бъде открита в Кипър през 2026 г., както и формата 3+1 със Съединени американски щати, определен като ключов за стабилността на региона.