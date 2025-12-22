Израел призова евреите в Запада да се преселят заради ръста на антисемитизма

Израелският външен министър Гидеон Саар призова в неделя евреите в западните страни да се преместят в Израел, за да избягат от нарастващия антисемитизъм. Изявлението идва седмица след като 15 души бяха застреляни по време на еврейско събитие в Сидни.

„Евреите имат право да живеят в безопасност навсякъде. Но ние виждаме и напълно разбираме какво се случва и имаме определен исторически опит. Днес евреите са преследвани по целия свят“, заяви Саар по време на публично запалване на свещи по повод последния ден от еврейския празник Ханука.

„Днес призовавам евреите в Англия, евреите във Франция, евреите в Австралия, евреите в Канада, евреите в Белгия: елате в Земята на Израел! Приберете се у дома!“, каза още Саар на церемонията, проведена с лидери на еврейски общности и организации от цял свят. - Реклама -

Израелските лидери многократно осъждат увеличаването на антисемитизма в западните държави и обвиняват правителствата им, че не успяват да го овладеят. Австралийските власти заявиха, че нападението от 14 декември срещу събитие за Ханука на плажа Бонди Бийч е било вдъхновено от идеологията на джихадистката групировка Ислямска държава.

Във вторник премиерът Бенямин Нетаняху призова западните правителства да защитават по-добре своите еврейски граждани.

„Изисквам западните правителства да направят необходимото за борба с антисемитизма и да осигурят необходимата безопасност и сигурност за еврейските общности по целия свят“, заяви Нетаняху във видеообръщение.

През октомври Саар обвини британските власти, че не са предприели действия за овладяване на „токсична вълна от антисемитизъм“, след нападение пред синагога в Манчестър на Йом Кипур, при което двама души бяха убити, а четирима – ранени.

Съгласно израелския Закон за завръщане от 1950 г., всеки евреин по света има право да се установи в Израел – процес, известен на иврит като алия – и да получи израелско гражданство. Законът се прилага и за лица, които имат поне един еврейски баба или дядо.