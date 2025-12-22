Израел призова евреите в Запада да се преселят заради ръста на антисемитизма

Израелският външен министър Гидеон Саар призова в неделя евреите в западните страни да се преместят в Израел, за да избягат от нарастващия антисемитизъм. Изявлението идва седмица след като 15 души бяха застреляни по време на еврейско събитие в Сидни.
Израелските лидери многократно осъждат увеличаването на антисемитизма в западните държави и обвиняват правителствата им, че не успяват да го овладеят. Австралийските власти заявиха, че нападението от 14 декември срещу събитие за Ханука на плажа Бонди Бийч е било вдъхновено от идеологията на джихадистката групировка Ислямска държава.
Във вторник премиерът Бенямин Нетаняху призова западните правителства да защитават по-добре своите еврейски граждани.
През октомври Саар обвини британските власти, че не са предприели действия за овладяване на „токсична вълна от антисемитизъм“, след нападение пред синагога в Манчестър на Йом Кипур, при което двама души бяха убити, а четирима – ранени.
Съгласно израелския Закон за завръщане от 1950 г., всеки евреин по света има право да се установи в Израел – процес, известен на иврит като алия – и да получи израелско гражданство. Законът се прилага и за лица, които имат поне един еврейски баба или дядо.
