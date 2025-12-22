НА ЖИВО
          Изтребител на ВВС на САЩ прехвана самолет над резиденцията на президента Тръмп във Флорида

          Изтребител на ВВС на САЩ е излетял в неделя, след като самолет е навлязъл в ограничено въздушно пространство над резиденцията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп в Палм Бийч, щата Флорида. Това съобщи Северноамериканско командване на аерокосмическата отбрана.

          „Тази сутрин NORAD F-16 прехвана самолет, който навлезе в ограничено въздушно пространство над Палм Бийч, Флорида“, се казва в изявление на командването.

          От NORAD уточниха, че „ситуацията беше разрешена безопасно“.

