Изтребител на ВВС на САЩ прехвана самолет над резиденцията на президента Тръмп във Флорида

Изтребител на ВВС на САЩ е излетял в неделя, след като самолет е навлязъл в ограничено въздушно пространство над резиденцията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп в Палм Бийч, щата Флорида. Това съобщи Северноамериканско командване на аерокосмическата отбрана.

„Тази сутрин NORAD F-16 прехвана самолет, който навлезе в ограничено въздушно пространство над Палм Бийч, Флорида“, се казва в изявление на командването. - Реклама -

От NORAD уточниха, че „ситуацията беше разрешена безопасно“.