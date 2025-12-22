ЮАР тръгна с трудна победа

Южна Африка започна с победа участието си на Купата на африканските нации. „Бафана Бафана“ би Ангола с 2:1 в мач от група B на турнира.

Фаворитът започна по-силно и в 21-ата минута Освин Аполис откри резултата с прецизен изстрел – 1:0.

В 35-ата минута анголците обаче изравниха. Фреди центрира от фаул, а Шоу от турския Коджаелиспор прониза вратаря Роуен Уилямс за 1:1.

Малко след почивката попадение на ЮАР бе отменено заради засада, а удар от далечно разстояние на Мбекезиле Мбокази в 58-ата минута срещна напречната греда.

В 79-ата минута нападателят на английския Бърнли Лайл Фостър вкара за 2:1 с топовен шут от границата на наказателното поле.



За „Бафана Бафана“ предстои среща с Египет, а „черните антилопи“ играят със Зимбабве.



ЮАР – АНГОЛА 2:1

1:0 Освин Аполис (21), 1:1 Шоу (35), 2:1 Лайл Фостър (79)