Кипър очерта приоритетите си за председателството на ЕС през 2026 г.

Кипър представи приоритетите си за предстоящото ротационно председателство на Европейския съюз, което започва на 1 януари 2026 година, като постави акцент върху автономията, сигурността, отбраната, миграцията и подкрепата за Украйна, съобщи Big News Network.
- Реклама -
На 21 декември Кипър официално обяви рамката на своята програма, поемайки ангажимент да работи за „автономен Съюз, отворен към света“.
Кипърският президент Никос Христодулидис представи приоритетите по време на събитие в Пано Лефкара, като очерта пет взаимосвързани стълба, които ще ръководят шестмесечния мандат на страната като председател на Съвет на Европейския съюз.
Съгласно обявените приоритети Кипър ще съсредоточи усилията си върху автономията чрез сигурност и отбрана, автономията чрез конкурентоспособност, отвореността към света, споделените европейски ценности, както и върху преговорите по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.
В рамките на събитието беше представено и логото на кипърското председателство, което включва 27 елемента, символизиращи държавите членки на ЕС, и е вдъхновено от традиционната лефкарска бродерия.
Кипър представи приоритетите си за предстоящото ротационно председателство на Европейския съюз, което започва на 1 януари 2026 година, като постави акцент върху автономията, сигурността, отбраната, миграцията и подкрепата за Украйна, съобщи Big News Network.
- Реклама -
На 21 декември Кипър официално обяви рамката на своята програма, поемайки ангажимент да работи за „автономен Съюз, отворен към света“.
Кипърският президент Никос Христодулидис представи приоритетите по време на събитие в Пано Лефкара, като очерта пет взаимосвързани стълба, които ще ръководят шестмесечния мандат на страната като председател на Съвет на Европейския съюз.
Съгласно обявените приоритети Кипър ще съсредоточи усилията си върху автономията чрез сигурност и отбрана, автономията чрез конкурентоспособност, отвореността към света, споделените европейски ценности, както и върху преговорите по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.
В рамките на събитието беше представено и логото на кипърското председателство, което включва 27 елемента, символизиращи държавите членки на ЕС, и е вдъхновено от традиционната лефкарска бродерия.