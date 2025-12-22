Ключова фигура се разбра с Левски

Левски е близо до споразумение за нов договор с централния защитник Кристиан Димитров. Настоящият контракт на 28-годишния футболист изтича в края на сезона.

Двете страни водят преговори от известно време, като се очаква казусът да бъде решен в най-скоро време и Димитров да преподпише със „сините“. Най-вероятно новият му договор ще бъде за две години, пише Gong.bg.

Кристиан Димитров е основен футболист в състава на Хулио Веласкес. През този сезон националът има 23 мача във всички турнири, в които е вкарал един гол.

Той премина в Левски в началото на 2023 година, след като имаше неуспешни периоди в Хайдук Сплит и ЧФР Клуж. На „Герена“ Димитров успя да възроди кариерата си.

Със синия екип той има общо 91 мача, като в тях е вкарал осем попадения и три асистенции.

С изтичащ договор в Левски е и друг защитник – Цунами. Към момента обаче от „Герена“ няма индикации дали той ще преподпише или не. С контракти до края на сезона са още Фабио Лима, Патрик Мислович и Карлос Охене. Тримата са ненужни в състава, но на този етап отказват да напуснат през зимата.