      понеделник, 22.12.25
          Ключова фигура се разбра с Левски

          Станимир Бакалов
          Левски е близо до споразумение за нов договор с централния защитник Кристиан Димитров. Настоящият контракт на 28-годишния футболист изтича в края на сезона.

          Двете страни водят преговори от известно време, като се очаква казусът да бъде решен в най-скоро време и Димитров да преподпише със „сините“. Най-вероятно новият му договор ще бъде за две години, пише Gong.bg.

          Кристиан Димитров е основен футболист в състава на Хулио Веласкес. През този сезон националът има 23 мача във всички турнири, в които е вкарал един гол.

          Той премина в Левски в началото на 2023 година, след като имаше неуспешни периоди в Хайдук Сплит и ЧФР Клуж. На „Герена“ Димитров успя да възроди кариерата си.

          Със синия екип той има общо 91 мача, като в тях е вкарал осем попадения и три асистенции.

          С изтичащ договор в Левски е и друг защитник – Цунами. Към момента обаче от „Герена“ няма индикации дали той ще преподпише или не. С контракти до края на сезона са още Фабио Лима, Патрик Мислович и Карлос Охене. Тримата са ненужни в състава, но на този етап отказват да напуснат през зимата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Гранд от Рио де Жанейро се прицели в ас на Левски

          Станимир Бакалов -
          Сериозна битка се очертава за левия бек Левски Майкон. Вече се заговори за интерес на испанските Бетис и Алавес, но те вече имат конкуренция...
          Спорт

          ЮАР тръгна с трудна победа

          Станимир Бакалов -
          Южна Африка започна с победа участието си на Купата на африканските нации. "Бафана Бафана" би Ангола с 2:1 в мач от група B на...
          Спорт

          Замбия се спаси в края

          Станимир Бакалов -
          Мали и Замбия завършиха наравно 1:1 в мач от група А на Купата на африканските нации. Попаденията паднаха през втората част и бяха дело...

