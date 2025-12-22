Кметът на Букурещ алармира за критично финансово състояние на столичната община

Кметът на БукурещЧиприан Чуку обяви, че е информирал премиера Илие Болоян и министъра на финансите Александру Назаре за „изключително сериозното“ финансово състояние на Столичната община Букурещ.
Новият кмет обяснява, че през последните три години Столичната община е загубила над 2 милиарда леи (близо 400 млн. евро) поради няколко основни фактора.
Сред тях е намаляването през 2024 и 2025 година на дела от приходите от данъка върху доходите на физическите лица, които могат да се преразпределят към местните власти. Това е станало чрез изключване на определени категории доходи от формулата за разпределение, включително данъка върху пенсиите.
Друг проблем е разпределянето на по-нисък дял средства за Столичната община в сравнение с районните кметства, въпреки че именно общината отговаря за ключови обществени услуги като топлоснабдяването и обществения транспорт.
Чуку заяви още, че в краткосрочен план правителството ще създаде възможност за поемане на ограничен заем, за да се предотврати влизането на дружеството Termoenergetica в процедура по несъстоятелност още през януари.
По думите му е било обсъдено и Столичната община да поеме компанията ELCEN в рамките на следващата година, „но възможно най-бързо“.
Сред ключовите теми е бил и законът за държавния бюджет, така че от 2026 година Столичната община Букурещ да може да разчита на справедливо и устойчиво финансиране.
Кметът на БукурещЧиприан Чуку обяви, че е информирал премиера Илие Болоян и министъра на финансите Александру Назаре за „изключително сериозното“ финансово състояние на Столичната община Букурещ.
Новият кмет обяснява, че през последните три години Столичната община е загубила над 2 милиарда леи (близо 400 млн. евро) поради няколко основни фактора.
Сред тях е намаляването през 2024 и 2025 година на дела от приходите от данъка върху доходите на физическите лица, които могат да се преразпределят към местните власти. Това е станало чрез изключване на определени категории доходи от формулата за разпределение, включително данъка върху пенсиите.
Друг проблем е разпределянето на по-нисък дял средства за Столичната община в сравнение с районните кметства, въпреки че именно общината отговаря за ключови обществени услуги като топлоснабдяването и обществения транспорт.
Чуку заяви още, че в краткосрочен план правителството ще създаде възможност за поемане на ограничен заем, за да се предотврати влизането на дружеството Termoenergetica в процедура по несъстоятелност още през януари.
По думите му е било обсъдено и Столичната община да поеме компанията ELCEN в рамките на следващата година, „но възможно най-бързо“.
Сред ключовите теми е бил и законът за държавния бюджет, така че от 2026 година Столичната община Букурещ да може да разчита на справедливо и устойчиво финансиране.