      понеделник, 22.12.25
          Кметът на Букурещ алармира за критично финансово състояние на столичната община

          Снимка: БГНЕС
          Кметът на Букурещ Чиприан Чуку обяви, че е информирал премиера Илие Болоян и министъра на финансите Александру Назаре за „изключително сериозното“ финансово състояние на Столичната община Букурещ.

          „Тази вечер проведох работна среща в правителството с министър-председателя Илие Болоян и министъра на финансите Александру Назаре. Информирах ги за изключително сериозната финансова ситуация на Столичната община Букурещ и за причините (свързани с близката история), които ни доведоха дотук“, написа Чуку във Facebook.

          Новият кмет обяснява, че през последните три години Столичната община е загубила над 2 милиарда леи (близо 400 млн. евро) поради няколко основни фактора.

          Сред тях е намаляването през 2024 и 2025 година на дела от приходите от данъка върху доходите на физическите лица, които могат да се преразпределят към местните власти. Това е станало чрез изключване на определени категории доходи от формулата за разпределение, включително данъка върху пенсиите.

          „Тези средства вече не достигнаха до Букурещ; правителството ги използва за други цели“, аргументира се кметът.

          Друг проблем е разпределянето на по-нисък дял средства за Столичната община в сравнение с районните кметства, въпреки че именно общината отговаря за ключови обществени услуги като топлоснабдяването и обществения транспорт.

          Чуку заяви още, че в краткосрочен план правителството ще създаде възможност за поемане на ограничен заем, за да се предотврати влизането на дружеството Termoenergetica в процедура по несъстоятелност още през януари.

          „В много краткосрочен план, за да се предотврати навлизането на Termoenergetica в процедура по несъстоятелност през януари, правителството ще създаде допълнително пространство за поемането на скромен заем“, посочи той.

          По думите му е било обсъдено и Столичната община да поеме компанията ELCEN в рамките на следващата година, „но възможно най-бързо“.

          Сред ключовите теми е бил и законът за държавния бюджет, така че от 2026 година Столичната община Букурещ да може да разчита на справедливо и устойчиво финансиране.

