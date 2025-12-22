Много румънски домакинства са принудени да въведат сериозни бюджетни ограничения в навечерието на предстоящите коледни празници. Потребителите в северната ни съседка се сблъскват с повсеместно поскъпване на стоките в сравнение с миналата година, което води до намаляване на обема на покупките и търсене на по-евтини алтернативи.

Ситуацията в търговската мрежа се усеща осезаемо от гражданите. Пенсионерът Джордже Дамян коментира пред БТА актуалните цени, докато пазарува в голям супермаркет в центъра на Букурещ: „Всичко е по-скъпо. Свинското филе например е достигнало 40 леи (16 лв.) за килограм“.

Финансовата тежест върху семейния бюджет се потвърждава и от други клиенти на магазините. „Миналата година похарчих около 850 леи (340 лв.) за празничната трапеза, сега със сигурност ще ми излезе повече“, оплаква се жена, пазаруваща за празника.

Актуално проучване разкрива нагласите на потребителите, като данните показват, че румънците масово планира да отделят до 500 леи (200 лв.) за подготовката на коледната трапеза. Едва 16% от анкетираните са заявили готовност да похарчат сума от 1000 леи (400 лв.).

В потребителската кошница за Коледа най-често присъстват месото, виното и традиционният козунак. Интересът към плодовете е по-слаб, тъй като при тях се отчита поскъпване в диапазона между 8 и 15 процента. Увеличение на цените се наблюдава и при артикулите за коледна украса.