Константиновка. Поглед от дрон на ВСУ

В Telegram се появиха кадри от дрон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), показващи разрушенията в ключовия фронтови град в Донецка област – Константиновка.

Практически населеното място е напълно разрушено и трудно се забелязва блок, по който не е нанасян удар.