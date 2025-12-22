НА ЖИВО
          Красимир Каракачанов: Очаквам следващата предизборна кампания да е най-мръсната в историята на страната

          „Очаквам следващата предизборна кампания да е най-мръсната в историята на страната.“

          Това каза председателят на ПП ВМРО Красимир Каракачанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според председателя на ВНРО, ако президентът се яви на предстоящия вот, той на първо място ще вземе целия електорат на БСП, които го издигнаха два пъти за държавен глава.

          „Би привлякъл и много от хората в центъра, също част от гласоподавателите на „Възраждане“. Би изсмукал и електората на „Величие“, каза още гостът.

          Каракачанов беше категоричен, че никоя партия в следващото Народно събрание няма да има мнозинство. Той допълни, че дори държавния глава да се яви, то той ще бъде първа политическа сила с голяма преднина пред ГЕРБ, но нямало да има 121 гласа.

          Бившият министър на отбраната коментира и предстоящия избор на служебен премиер от страна на Румен Радев. По думите на госта е възможно всички в Домовата книга да откажат и ако това се случи, то сме щели да влезем в институционална криза.

