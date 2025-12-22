НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Мадяр разказа за „фееричен разгром“ на 24 единици руска техника при Доброполе, показаха унищожението на руски конник

          Руски конник в Украйна
          Руски конник в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Роберт „Мадяр“ Бровди, командир на Силите за безпилотни системи, съобщи, че украинските войници „феерично“ са отблъснали руска механизирана атака при Доброполе. Руската армия, използвайки морски пехотинци от 40-та и 155-та бригади и опитвайки се да пробият, са получили билет в едната посока, предава „Зеркало недели“.

          Според „Мадяр“ съвместните усилия на 1-ви корпус „Азов“ и „Птиците на Мадяр“ са унищожили напълно 24 бронирани машини за 100 минути: танкове, бронетранспортьори, бойни машини на пехотата и десетки мотоциклети и АТВ.

          „Имаше дори коне“, пише командващият СБС на ВСУ. „Жалко за конете“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

