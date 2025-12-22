Роберт „Мадяр“ Бровди, командир на Силите за безпилотни системи, съобщи, че украинските войници „феерично“ са отблъснали руска механизирана атака при Доброполе. Руската армия, използвайки морски пехотинци от 40-та и 155-та бригади и опитвайки се да пробият, са получили билет в едната посока, предава „Зеркало недели“.

Според „Мадяр“ съвместните усилия на 1-ви корпус „Азов“ и „Птиците на Мадяр“ са унищожили напълно 24 бронирани машини за 100 минути: танкове, бронетранспортьори, бойни машини на пехотата и десетки мотоциклети и АТВ.

„Имаше дори коне“, пише командващият СБС на ВСУ. „Жалко за конете“.