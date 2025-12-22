Макрон призова за възобновяване на диалога с Путин

Президентът на Франция Еманюел Макрон призова европейските лидери да възобновят диалога с държавния глава на Русия Владимир Путин, пише Le Figaro.

„Мисля, че си струва да се срещнем отново с Владимир Путин. Забелязах, че много хора разговарят с него. Ние, европейците и украинците, трябва да се стремим да създадем условия за възобновяване на диалога. В противен случай ще трябва да преговаряме с представители, които след това ще разговарят с руснаците. Това не е най-добрият сценарий“, заяви Макрон в Брюксел след заседание на Европейския съвет, визирайки американците.

Кремъл не е отхвърлил предложението на Франция за възобновяване на диалога. Все още не е ясно обаче дали това е просто изчакване, отбелязва изданието.