      понеделник, 22.12.25
          Макрон призова за възобновяване на диалога с Путин

          Еманюел Макрон и Владимир Путин в Кремъл
          Иван Христов
          Президентът на Франция Еманюел Макрон призова европейските лидери да възобновят диалога с държавния глава на Русия Владимир Путин, пише Le Figaro.

          „Мисля, че си струва да се срещнем отново с Владимир Путин. Забелязах, че много хора разговарят с него. Ние, европейците и украинците, трябва да се стремим да създадем условия за възобновяване на диалога. В противен случай ще трябва да преговаряме с представители, които след това ще разговарят с руснаците. Това не е най-добрият сценарий“, заяви Макрон в Брюксел след заседание на Европейския съвет, визирайки американците.

          Кремъл не е отхвърлил предложението на Франция за възобновяване на диалога. Все още не е ясно обаче дали това е просто изчакване, отбелязва изданието.

