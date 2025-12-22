Мигрантският натиск към България е спаднал със 70% за година

Мигрантският натиск към България е намалял със 70% през последната година. Това заяви началникът на Гранична полиция главен комисар Антон Златанов.

По думите му е отчетен и рекорден брой неутрализирани организирани престъпни групи, занимаващи се с трафик на нелегални мигранти, което е ключов фактор за постигнатите резултати.

Днес „Гранична полиция“ отбелязва 138 години от своето създаване. Честването започна с тържествено поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите полицаи в градинката на църквата Св. Седмочисленици в София.

Историята на граничната охрана у нас започва на 22 декември 1887 г., когато е приет първият Закон за пограничната стража. С него охраната на държавната граница е възложена на Министерството на вътрешните работи, поставяйки основите на днешната „Гранична полиция“.