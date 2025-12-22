Мицотакис и Нетаняху обсъдиха сигурността и енергетиката на среща в Йерусалим

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се срещна в Йерусалим с израелския си колега Бенямин Нетаняху в рамките на тристранната дипломатическа среща между Израел, Гърция и Кипър, съобщи Катимерини.

Двамата премиери първоначално проведоха разговор на четири очи в хотел „Дейвид Ситадел“, след което участваха в разширена среща с участието на външните министри и високопоставени правителствени представители.

Тристранният формат Израел–Гърция–Кипър е съсредоточен върху регионалната сигурност, енергетиката и геополитическото сътрудничество в Източното Средиземноморие.

По-рано на 22 декември Мицотакис посети Рамала, където се срещна с президента на Палестинската автономия Махмуд Абас. Гръцкият министър-председател потвърди ангажимента на Атина към диалога и постигането на дългосрочен мир в Газа.