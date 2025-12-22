НА ЖИВО
          Политика

          Мицотакис в Рамала: Гърция подкрепя диалога и дългосрочния мир в Газа

          Снимка: БГНЕС
          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се срещна в Рамала с президента на Палестинската автономия Махмуд Абас. Мицотакис потвърди ангажимента на Гърция към диалога и постигането на дългосрочен мир в Газа, като подчерта, че Атина е готова да допринесе за облекчаване на хуманитарните страдания и за възстановяването на Ивицата Газа, съобщи Катимерини.

          Гръцкият министър-председател заяви, че визитата му е първата на гръцки премиер в Рамала от 2015 г. насам, както и първото посещение на европейски лидер след началото на първата фаза на Плана за мир в Газа през октомври. Той изрази подкрепата на Гърция за Палестинската автономия като единствен легитимен представител на палестинския народ.

          Мицотакис подчерта, че Гърция е готова да участва във възстановяването на Газа и в създаването на условия за сигурност, като акцентира върху значението на активното участие на палестинската страна в прилагането на мирния план. Той допълни, че Атина последователно предоставя хуманитарна помощ, поставя защитата на цивилното население като приоритет и е организирала лечение в гръцки болници за деца, пострадали от войната.

          По думите му Гърция се стреми да действа като надежден и безпристрастен събеседник в региона и остава готова да допринася за диалога. Мицотакис добави, че страната, като член на ЕС и на Съвета за сигурност на ООН, твърдо подкрепя възобновяването на политическия процес, насочен към решение с две държави.

          Той отбеляза още, че реформите, провеждани от Палестинската автономия, са от ключово значение, като подчерта, че успешното им прилагане ще засили институционалния капацитет и ще изгради доверие между страните.

          От своя страна Махмуд Абас благодари на Гърция и изрази признателност за:

          „подкрепата за правата на палестинския народ, както и за ангажимента към постигането на мир“.

          Той заяви, че Палестинската автономия желае да ускори прилагането на плана на текущия президент на Америка Доналд Тръмп в рамките на резолюциите на ООН чрез дългосрочно и устойчиво прекратяване на огъня, включително медицинско и фармацевтично обезпечаване. Абас подчерта и необходимостта от натиск върху Израел:

          „да прекрати собствените си политики и подкопаването на решението с две държави“.

          „Готови сме да си сътрудничим с Тръмп и с посредниците за постигането на мир, който да бъде в съответствие с международното право. Ние признаваме значимата роля на Гърция“, заяви Абас.

