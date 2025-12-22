НА ЖИВО
          Наполи спечели Суперкупата на Италия

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Шампионът Наполи спечели Суперкупата на Италия за трети път в историята си, след като победи носителя на Купата Болоня във финала в Рияд с 2:0. Големият герой за „партенопеите“ бе Давид Нерес, който вкара и двата гола за успеха.

          В 10-ата Елиф Елмас стреля, но ударът му мина покрай десния страничен стълб. Шест минути след това опит от дистанция на северномакедонския национал бе уловен от Федерико Равалия.

          Наполи продължи да е по-активният отбора на терена и в 39-ата минута стигна до аванс в резултата. След бързо изпълнен тъч топката се озова в Давид Нерес, който не остави шансове на Равалия с прекрасен удар от дистанция.

          Три минути след началото на втората част Равалия се намеси при изстрел на Амир Рахмани.

          В 57-ата минута Нерес отбеляза втория си гол в мача. Равалия сбърка подаване към Йон Лукуми, а Нерес прехвърли плонжа на стража.

          В следващите минути и двата отбора имаха възможности за гол, но до попадение не се стигна. Матео Политано трябваше да направи резултата 3:0 в 88-ата минута, но пропусна на практика на празна врата от близко разстояние.

          Ноа Ланг също имаше добър шанс в добавеното време на срещата. Ударът му бе неточен.

