Нови изисквания за пътуване до Обединеното кралство

От февруари 2026 г. пътуването до Обединеното кралство ще изисква предварително електронно одобрение. Посетители от общо 85 държави, които досега влизаха без виза – сред тях САЩ, Канада и Франция – ще трябва да притежават електронно разрешение за пътуване (ETA). Изискването влиза в сила от 25 февруари 2026 г. и е част от по-широката стратегия за дигитализация на имиграционната система и въвеждане на т.нар. безконтактна граница.

Новите правила предвиждат всички пътуващи до Великобритания да разполагат с цифрово разрешение – чрез ETA или eVisa. Превозвачите ще извършват проверка на документите още преди отпътуване.

От въвеждането на ETA през октомври 2023 г. досега над 13,3 милиона посетители са подали успешно заявления, което според британските власти е довело до по-бързо и по-плавно преминаване на границата. Системата вече е задължителна не само за престой, но и при транзит и преминаване през граничен паспортен контрол.

„Дигитализацията на имиграционната система осигурява по-гладко пътуване за милионите хора, които посрещаме всяка година“, заяви министърът по миграцията и гражданството Майк Тап.

Кандидатстването за ETA се извършва онлайн чрез официалното приложение, като таксата е 16 паунда. В повечето случаи одобрението се получава автоматично в рамките на минути, но властите препоръчват да се предвидят до три работни дни.

Гражданите на Великобритания и Ирландия, включително лицата с двойно гражданство, са освободени от изискването. За тях британските власти препоръчват при пътуване да носят валиден британски паспорт или съответен сертификат, за да се избегнат затруднения при качване на самолет.