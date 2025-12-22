НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ОФИЦИАЛНО: Би Ти Ви обяви раздяла с Мария Цънцарова

          0
          42
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          bTV Media Group разпространи официална позиция, с която излага своята гледна точка по случая с журналистката Мария Цънцарова, с цел, по думите на медията, да бъдат разсеяни „неверни твърдения и спекулации в общественото пространство“.

          - Реклама -

          От bTV посочват, че през последните месеци Цънцарова многократно е нарушила редакционни политики и принципи, сред които изразяване на политически предпочитания в ефир и демонстративни символи, асоциирани с текуща политическа кампания. Медията подчертава, че лицата на водещи формати носят особена отговорност за безпристрастност и балансираност.

          Според позицията журналистката е отправяла публични обвинения към прекия си ръководител за влияние върху редакционното съдържание, което според bTV е негово право и задължение – да гарантира представянето на всички гледни точки. Като сериозно нарушение се посочва и едноличното ѝ решение да удължи интервю в сутрешния блок с над 15 минути, което е довело до неизлъчване на емисия „Новини“ в планираното време.

          Мария Цънцарова е уволнена от bTV Мария Цънцарова е уволнена от bTV

          Въпреки тези нарушения, ръководството на медията твърди, че е избрало пътя на диалога и е предложило на Цънцарова нови професионални възможности в праймтайма – разширяване на предаването „Защо?“, както и водене на собствен дигитален подкаст. Разговорите са били съпътствани от слухове, включително изказвания от парламентарната трибуна, за нейно уволнение, които bTV определя като неверни.

          Медията уточнява, че Цънцарова е поискала отсрочка за решение, която е била уважена, но преди да се проведе планирана среща, тя е публикувала пост в социалните мрежи, в който заявява, че е „свалена от ефир“.

          Главният изпълнителен директор на bTV Media Group Ралф Бартолайт заявява:

          „Изборът на Мария да не изчака директна, добросъвестна дискусия с нас считам за непрофесионално и в пълно нарушение на доверието. Независимата, обективна журналистика не е просто слоган за нас – тя е основата на всичко, което правим. Всяка форма на активизъм фундаментално подкопава и унищожава достоверността на журналистиката.“

          Ръководителят на редакционната колегия на CME Ханс Мар подчертава:

          „Това, на което сме свидетели, не е безобидно вътрешно несъгласие, а пряка атака срещу интегритета и редакционната независимост. Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности.“

          В заключение bTV заявява, че ще продължи да отстоява редакционна независимост, обективност и балансирано отразяване, без да се съобразява с политически или външен натиск. Медията подчертава, че нейният водещ критерий остава качеството на журналистическия продукт и доверието на аудиторията, а не отношението на политическите сили към нея.

          Първи коментар на Мария Цънцарова след свалянето й от ефира Първи коментар на Мария Цънцарова след свалянето й от ефира

          bTV Media Group разпространи официална позиция, с която излага своята гледна точка по случая с журналистката Мария Цънцарова, с цел, по думите на медията, да бъдат разсеяни „неверни твърдения и спекулации в общественото пространство“.

          - Реклама -

          От bTV посочват, че през последните месеци Цънцарова многократно е нарушила редакционни политики и принципи, сред които изразяване на политически предпочитания в ефир и демонстративни символи, асоциирани с текуща политическа кампания. Медията подчертава, че лицата на водещи формати носят особена отговорност за безпристрастност и балансираност.

          Според позицията журналистката е отправяла публични обвинения към прекия си ръководител за влияние върху редакционното съдържание, което според bTV е негово право и задължение – да гарантира представянето на всички гледни точки. Като сериозно нарушение се посочва и едноличното ѝ решение да удължи интервю в сутрешния блок с над 15 минути, което е довело до неизлъчване на емисия „Новини“ в планираното време.

          Мария Цънцарова е уволнена от bTV Мария Цънцарова е уволнена от bTV

          Въпреки тези нарушения, ръководството на медията твърди, че е избрало пътя на диалога и е предложило на Цънцарова нови професионални възможности в праймтайма – разширяване на предаването „Защо?“, както и водене на собствен дигитален подкаст. Разговорите са били съпътствани от слухове, включително изказвания от парламентарната трибуна, за нейно уволнение, които bTV определя като неверни.

          Медията уточнява, че Цънцарова е поискала отсрочка за решение, която е била уважена, но преди да се проведе планирана среща, тя е публикувала пост в социалните мрежи, в който заявява, че е „свалена от ефир“.

          Главният изпълнителен директор на bTV Media Group Ралф Бартолайт заявява:

          „Изборът на Мария да не изчака директна, добросъвестна дискусия с нас считам за непрофесионално и в пълно нарушение на доверието. Независимата, обективна журналистика не е просто слоган за нас – тя е основата на всичко, което правим. Всяка форма на активизъм фундаментално подкопава и унищожава достоверността на журналистиката.“

          Ръководителят на редакционната колегия на CME Ханс Мар подчертава:

          „Това, на което сме свидетели, не е безобидно вътрешно несъгласие, а пряка атака срещу интегритета и редакционната независимост. Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности.“

          В заключение bTV заявява, че ще продължи да отстоява редакционна независимост, обективност и балансирано отразяване, без да се съобразява с политически или външен натиск. Медията подчертава, че нейният водещ критерий остава качеството на журналистическия продукт и доверието на аудиторията, а не отношението на политическите сили към нея.

          Първи коментар на Мария Цънцарова след свалянето й от ефира Първи коментар на Мария Цънцарова след свалянето й от ефира
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Руската армия се опитва да премине Северски Донец при Серебрянка

          Иван Христов -
          Руската армия се опитва да премине река Северски Донец в Донецка област, съобщи 81-ва отделна аеромобилна бригада от 7-ми десантно-щурмови корпус (ДЩВ). Те също...
          Други

          Стефка Костадинова с гневен коментар: Г-н Никой на Весела Лечева каза, че съм зачеркната

          Никола Павлов -
          Стефка Костадинова присъства на поклонението пред тленните останки на Боян Радев, който почина на 83-годишна възраст. Освен да отдаде последна почит на своя близък приятел,...
          Общество

          Депутати сезираха КС за отказа от референдум за еврото

          Дамяна Караджова -
          Конституционният съд образува дело, свързано с предложението за национален референдум за въвеждането на еврото.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions