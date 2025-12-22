ОФИЦИАЛНО: Би Ти Ви обяви раздяла с Мария Цънцарова

bTV Media Group разпространи официална позиция, с която излага своята гледна точка по случая с журналистката Мария Цънцарова, с цел, по думите на медията, да бъдат разсеяни „неверни твърдения и спекулации в общественото пространство“.

От bTV посочват, че през последните месеци Цънцарова многократно е нарушила редакционни политики и принципи, сред които изразяване на политически предпочитания в ефир и демонстративни символи, асоциирани с текуща политическа кампания. Медията подчертава, че лицата на водещи формати носят особена отговорност за безпристрастност и балансираност.

Според позицията журналистката е отправяла публични обвинения към прекия си ръководител за влияние върху редакционното съдържание, което според bTV е негово право и задължение – да гарантира представянето на всички гледни точки. Като сериозно нарушение се посочва и едноличното ѝ решение да удължи интервю в сутрешния блок с над 15 минути, което е довело до неизлъчване на емисия „Новини“ в планираното време.

Въпреки тези нарушения, ръководството на медията твърди, че е избрало пътя на диалога и е предложило на Цънцарова нови професионални възможности в праймтайма – разширяване на предаването „Защо?“, както и водене на собствен дигитален подкаст. Разговорите са били съпътствани от слухове, включително изказвания от парламентарната трибуна, за нейно уволнение, които bTV определя като неверни.

Медията уточнява, че Цънцарова е поискала отсрочка за решение, която е била уважена, но преди да се проведе планирана среща, тя е публикувала пост в социалните мрежи, в който заявява, че е „свалена от ефир“.

Главният изпълнителен директор на bTV Media Group Ралф Бартолайт заявява:

„Изборът на Мария да не изчака директна, добросъвестна дискусия с нас считам за непрофесионално и в пълно нарушение на доверието. Независимата, обективна журналистика не е просто слоган за нас – тя е основата на всичко, което правим. Всяка форма на активизъм фундаментално подкопава и унищожава достоверността на журналистиката.“

Ръководителят на редакционната колегия на CME Ханс Мар подчертава:

„Това, на което сме свидетели, не е безобидно вътрешно несъгласие, а пряка атака срещу интегритета и редакционната независимост. Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности.“

В заключение bTV заявява, че ще продължи да отстоява редакционна независимост, обективност и балансирано отразяване, без да се съобразява с политически или външен натиск. Медията подчертава, че нейният водещ критерий остава качеството на журналистическия продукт и доверието на аудиторията, а не отношението на политическите сили към нея.