Официално: Назначиха новия разследващ главния прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Антон Урумов – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „прокурор“ във Върховната касационна прокуратура.

- Реклама -

Урумов е определен по реда на чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт и ще изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник. Назначението влиза в сила от датата на встъпването му в длъжност.

Решението на Прокурорската колегия може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.