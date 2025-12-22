НА ЖИВО
          Правосъдие

          Официално: Назначиха новия разследващ главния прокурор

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Антон Урумов – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „прокурор“ във Върховната касационна прокуратура.

          - Реклама -

          Урумов е определен по реда на чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт и ще изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник. Назначението влиза в сила от датата на встъпването му в длъжност.

          Решението на Прокурорската колегия може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

