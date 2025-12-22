НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияДруги

          Първи коментар на Мария Цънцарова след свалянето й от ефира

          17
          427
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова обяви, че вече не е част от ефира на предаването. Информацията тя сподели лично в профила си във Facebook.

          „Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: „Ще се видим в понеделник“.

          - Реклама -

          Цънцарова разказва, че първоначално самата тя, а след това и колегите ѝ от нюзрума, са разбрали, че това няма да се случи.

          Мария Цънцарова е уволнена от bTV Мария Цънцарова е уволнена от bTV

          „Извинявам се, уважаеми зрители. Винаги съм внимавала да не греша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: „Мария е свалена от сутрешния блок“.

          Публикацията ѝ е придружена от кадри от началото на „Тази сутрин“ по bTV, в които Росен Цветков съобщава, че ще се редува като водещ с Гергана Венкова.

          Журналистката подчертава, че през годините винаги е поставяла за приоритет информираността на зрителите, особено когато важни теми не са намерили място във вечерните новини.

          Божидар Божанов: Частният статут на медиите не оправдава зависимости от властта в казуса с Мария Цънцарова Божидар Божанов: Частният статут на медиите не оправдава зависимости от властта в казуса с Мария Цънцарова

          „Винаги съм се стараела, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят.“

          В заключение тя заявява:

          „Тази сутрин не стана така. Затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа – всичко е вярно. Само срещу името ми трябва да добавим: „свалена от ефир“.“

          Водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова обяви, че вече не е част от ефира на предаването. Информацията тя сподели лично в профила си във Facebook.

          „Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: „Ще се видим в понеделник“.

          - Реклама -

          Цънцарова разказва, че първоначално самата тя, а след това и колегите ѝ от нюзрума, са разбрали, че това няма да се случи.

          Мария Цънцарова е уволнена от bTV Мария Цънцарова е уволнена от bTV

          „Извинявам се, уважаеми зрители. Винаги съм внимавала да не греша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: „Мария е свалена от сутрешния блок“.

          Публикацията ѝ е придружена от кадри от началото на „Тази сутрин“ по bTV, в които Росен Цветков съобщава, че ще се редува като водещ с Гергана Венкова.

          Журналистката подчертава, че през годините винаги е поставяла за приоритет информираността на зрителите, особено когато важни теми не са намерили място във вечерните новини.

          Божидар Божанов: Частният статут на медиите не оправдава зависимости от властта в казуса с Мария Цънцарова Божидар Божанов: Частният статут на медиите не оправдава зависимости от властта в казуса с Мария Цънцарова

          „Винаги съм се стараела, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят.“

          В заключение тя заявява:

          „Тази сутрин не стана така. Затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа – всичко е вярно. Само срещу името ми трябва да добавим: „свалена от ефир“.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Близките на починалия фотограф от Генерал Тошево оспорват решението на съда.

          Дамяна Караджова -
          За справедливост призовават синът и дъщерята на фотографа от Генерал Тошево Динко Георгиев
          Политика

          По искане на „Възраждане“: КС образува ново дело за референдума за еврото

          Никола Павлов -
          Днес, 22 декември 2025 г., Конституционният съд на Република България образува конституционно дело №21/2025 г. по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно...
          Крими

          Четирима пияни се качиха в такси в Разград, шофьорът им извади пистолет и му съставиха акт

          Никола Павлов -
          Пътници в таксиметров автомобил са предизвикали с арогантното си поведение водача да извади пистолет, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Разград. Инцидентът е...

          17 КОМЕНТАРА

          2. Коледа дойде по-рано за българите, Амин !
            Драги Цънцар , ти си едно жалко подобие на журналист и ние отдавна знаем, че си просто латерна на ППДБ , БТВ късно го разбраха ( изгубиха аудиторията си заради теб и мен в това число ) или вятъра задуха в друга посока и на никой не са му нужни твоите лични “ евроатлантически пристрастия “ и въжделения 😉
            Хайде със здраве и право в YouTube да видиш как се набира и поддържа аудитория , която ти нямаш !
            Ако mafiqta, разбирай Пеевски, се разпорежда в BTV как си обясняваме комфорта, който винаги са имали твоите любимци от ППДБ 😉 ? Пак отключихте шизофревията …

            • Ivan Yanakiev Тя изказва собствено мнение по много арогантен и злобен начин.Това е недопустимо за един журналист.

          12. Още една мъченица? Преродената Райна Княгиня! Евтини мисирки! Къде видяхте журналисти на територията? Обслужващ персонал само-нарекъл сам себе си УЖ журналисти?! Фабрики за лъжи, внушения, дезинформация, манипулации! Най обикновени ибрикчии! Съучастниците в ликвидирането на България!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions