Първи коментар на Мария Цънцарова след свалянето й от ефира

Водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова обяви, че вече не е част от ефира на предаването. Информацията тя сподели лично в профила си във Facebook.

„Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: „Ще се видим в понеделник“. - Реклама -

Цънцарова разказва, че първоначално самата тя, а след това и колегите ѝ от нюзрума, са разбрали, че това няма да се случи.

„Извинявам се, уважаеми зрители. Винаги съм внимавала да не греша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: „Мария е свалена от сутрешния блок“.

Публикацията ѝ е придружена от кадри от началото на „Тази сутрин“ по bTV, в които Росен Цветков съобщава, че ще се редува като водещ с Гергана Венкова.

Журналистката подчертава, че през годините винаги е поставяла за приоритет информираността на зрителите, особено когато важни теми не са намерили място във вечерните новини.

„Винаги съм се стараела, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят.“

В заключение тя заявява: