Първи коментар на Мария Цънцарова след свалянето й от ефира

Водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова обяви, че вече не е част от ефира на предаването. Информацията тя сподели лично в профила си във Facebook.
Цънцарова разказва, че първоначално самата тя, а след това и колегите ѝ от нюзрума, са разбрали, че това няма да се случи.
Публикацията ѝ е придружена от кадри от началото на „Тази сутрин“ по bTV, в които Росен Цветков съобщава, че ще се редува като водещ с Гергана Венкова.
Журналистката подчертава, че през годините винаги е поставяла за приоритет информираността на зрителите, особено когато важни теми не са намерили място във вечерните новини.
В заключение тя заявява:
Прекрасна новина! И БТВ направо да затворят, и Нова, и БНТ!
Коледа дойде по-рано за българите, Амин !
Драги Цънцар , ти си едно жалко подобие на журналист и ние отдавна знаем, че си просто латерна на ППДБ , БТВ късно го разбраха ( изгубиха аудиторията си заради теб и мен в това число ) или вятъра задуха в друга посока и на никой не са му нужни твоите лични “ евроатлантически пристрастия “ и въжделения 😉
Хайде със здраве и право в YouTube да видиш как се набира и поддържа аудитория , която ти нямаш !
Ако mafiqta, разбирай Пеевски, се разпорежда в BTV как си обясняваме комфорта, който винаги са имали твоите любимци от ППДБ 😉 ? Пак отключихте шизофревията …
Поредната мисирка и то некадърна която сега се превръща в мъченик .
Вече е намерен
Тя не напуска! Махат я, защото говори истини и задава неудобни въпроси!
Ivan Yanakiev Тя изказва собствено мнение по много арогантен и злобен начин.Това е недопустимо за един журналист.
Партиен член!
Сбогом Мария!
Денчо Балев,, Сбогом Мария, ти не плачи на тръгване „
Vanq Tsoneva Това имах предвид! 🤣
Изгониха я по нареждане на шопара магнитски.
Цънцарката си е духачка и ше намери друг кавал веднага да надува
Отдавна трябваше да си ходи !
По Коледа стават чудеса..
Още една мъченица? Преродената Райна Княгиня! Евтини мисирки! Къде видяхте журналисти на територията? Обслужващ персонал само-нарекъл сам себе си УЖ журналисти?! Фабрики за лъжи, внушения, дезинформация, манипулации! Най обикновени ибрикчии! Съучастниците в ликвидирането на България!
Без нея е скучно..
Емилия Михайлова няма на кой да теглим майните.😂